Zugunglück in Recklinghausen: Güterzug erfasst zwei Kinder – ein Kind tot

Hintergrund noch unklar

Ein Güterzug in Recklinghausen hat am Donnerstagabend zwei Kinder an einer Bahnstrecke erfasst. Ein Kind ist an den Folgen gestorben. Das andere wurde schwer verletzt.

Recklinghausen – Am Donnerstagabend hat sich an einer Bahnstrecke in Recklinghausen ein tragisches Unglück ereignet. Ein Güterzug hat zwei Kinder erfasst. Das teilte das NRW-Innenministerium am Abend mit. Nach Angaben eines Sprechers des Lagezentrums ist ein Kind gestorben. Das zweite Kind wurde schwer verletzt.

Zugunglück in Recklinghausen: Was bereits bekannt ist und was noch unklar ist ► Das ist passiert: Am Donnerstagabend wurden zwei Kinder in der Nähe vom alten Güterbahnhof in Recklinghausen von einem Güterzug erfasst. Der zehnjährige Junge ist gestorben. Der Neunjährige wurde schwerst verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Noch in der Nacht besuchte Innenminister Reul die Unglücksstelle ► Das ist noch unklar: Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Hintergründe sind weiterhin offen. ► Die Folgen: Die Zugstrecke Gladbeck und Recklinghausen ist gesperrt. Laut Zuginfo.nrw gilt die Sperrung bis Freitagmittag.

Zugunglück in Recklinghausen: Schwerverletzter „nicht mehr akut in Lebensgefahr“

Update vom 3. Februar, 7:11 Uhr: Der neunjährige Junge, der beim Unglück in Recklinghausen schwer verletzt wurde, ist nach einer OP „aktuell nicht mehr akut in Lebensgefahr“. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Noch immer sind viel Fragen offen. Darunter, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Zu klären sei auch, wie die Kinder auf das Bahngelände gelangt seien. Dazu erhoffe man sich im Laufe des Tages mehr Informationen. In diesem Zusammenhang appellierte die Polizei an Zeugen, sich zu melden. Insbesondere von Interesse sei, ob sich vor dem Unglück vielleicht noch mehr Kinder auf den Gleisen aufgehalten hätten. „Das ist auch ein Ermittlungsgegenstand“, sagte der Sprecher weiter.

Zugunglück in Recklinghausen: Güterzug erfasst zwei Kinder – ein Kind tot

Update vom 3. Februar, 6:18 Uhr: Die Hintergründe zum Zugunglück in Recklinghausen sind auch am Freitagmorgen weiterhin unklar. Fest steht, dass sich der Unfall um 18:12 Uhr in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs ereignet. Der zehnjährige Junge gestorben. Der neunjährige schwerst verletzte Junge kämpfe ums Überleben und werde in einem Krankenhaus versorgt.

„Es ist fürchterlich“, sagte Innenminister Herbert Reul, der sich noch in der Nacht ein Bild von der Lage vor Ort machte und mit den Einsatzkräften sprach. Neben zahlreichen Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Polizeikräften waren auch Seelsorger vor Ort.

Die Bahnstrecke zwischen Gladbeck-West und dem Hauptbahnhof von Recklinghausen wurde gesperrt. „Eine Prognose, wann die Strecke wieder frei ist, haben wir noch nicht“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG in Berlin der dpa. Zwischen den beiden Bahnhöfen sei ein Bus als Schienenersatzverkehr im Einsatz. Laut zuginfo.nrw gilt die Sperrung bis 12 Uhr.

Recklinghausen: Kinder von Güterzug erfasst

Erstmeldung vom 2. Februar: Die Situation vor Ort war am Abend noch unübersichtlich. Die Polizei hatte zunächst nur bestätigt, dass mehrere Menschen von einem Zug erfasst worden sind.

Der Unfall ereignete sich um 18:12 Uhr. Polizei und Feuerwehr waren im Großeinsatz. „Wir haben das Gleisbett abgesucht“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der dpa. Dafür hat die Feuerwehr auch eine Drohne eingesetzt. Wie die dpa berichtet, ist NRW-Innenminister Herbert Reul inzwischen in Recklinghausen angekommen. Er mache sich jetzt ein Bild von der Lage vor Ort und spreche mit den Einsatzkräften, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Bürgermeister von Recklinghausen ist an der Unfallstelle. Vor Ort sind Notfallseelsorger im Einsatz. An den Absperrungen der Polizei haben sich am Abend viele Menschen versammelt.

Die Unfallstelle liegt demnach wohl rund 500 Meter vom Recklinghausen Hauptbahnhof entfernt, nahe dem Bahnhof Recklinghausen-Ost und in der Nähe eines früheren Güterbahnhofs. Die Bahnstrecke zwischen Gladbeck und Recklinghausen wurde gesperrt. Das betrifft im Regionalverkehr die Zuglinien S9, RE2 und RE42, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Zudem wurden mehrere Straßen im Bereich der Unfallstelle großräumig abgesperrt. (bs)

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

