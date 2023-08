Schwere Gewitter mit Starkregen in Teilen von NRW erwartet

Wetter

Der Wochenstart in NRW wird gebietsweise sehr ungemütlich. In einigen Regionen soll es Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen geben.

Köln – In NRW ist das Wetter am Montag zweigeteilt. Während es im Nordwesten des Landes freundlich bleiben soll, drohen im Südosten teils schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab den Mittagsstunden gebietsweise sogar mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. Die Prognose für Dienstag macht sogar noch weniger Hoffnung. Dann steigt verbreitet sogar die Unwetter-Gefahr.

