Wegen Coronavirus: NRW schließt ab Montag alle Schulen

Zwei Tage Übergangsregelung

Auch in NRW gibt es an allen Schulen wegen des Coronavirus schulfrei. Ab kommender Woche kommt es zu einem generellen Schulausfall. So sieht die Regelung aus.

Landesregierung in NRW diskutiert einen generellen Schulausfall in NRW

Schüler könnten ab kommender Woche schulfrei bekommen

Andere Bundesländer haben bereits Entscheidungen getroffen

Update, 14.46 Uhr: Auch alle Kindergärten werden ab Montag geschlossen. Eltern sollen wenn möglich Urlaub oder Überstunden nehmen sowie alternative Betreuungsalternativen suchen. Armin Laschet bittet darum, dass Kinder nicht von Großeltern betreut werden. Sie gehören zur Risikogruppe, die bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus besonders betroffen sind.

Update, 14.43 Uhr: Die Schulen in NRW werden ab Montag geschlossen. Am Montag und Dienstag werden aber alle Lehrer in den Schulen anwesend sein, damit Eltern Betreuungsmöglichkeiten schaffen können. Betroffen sind 2,5 Millionen Kinder.

Update, 14.39 Uhr: Die Pressekonferenz mit Armin Laschet hat begonnen. NRW stehe vor der größten Bewährungsprobe in seiner Geschichte, sagt der Ministerpräsident. Die kommenden Wochen und Monate werden das Land NRW an den Rand seiner Kräfte bringen. Aber Laschet gibt auch Hoffnung: "Unser Land kann das!"

Schulfrei in NRW: Kein Unterricht an Schulen ab Montag

Update, 14.10 Uhr: Ab kommende Woche ist schulfrei in NRW. Nach Informationen unserer Redaktion sind die Lehrer am Freitagmorgen darüber vom Land NRW in Kenntnis gesetzt worden. Bereits am Montag werde der Unterricht an allen Schulen ausgesetzt. Es gelte aber eine Übergangsregelung zur Schulschließung: Am Montag und Dienstag können Eltern ihre Kinder noch in die Schule schicken - dort müsse dann eine Betreuung gewährleistet sein. Die Lehrer müssen am Montag und Dienstag anwesend sein. Dort sollen dann Absprachen für die kommenden Wochen getroffen werden.

Update, 13.30 Uhr: Auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet nun von Schulschließungen in NRW. Die dpa beruft sich ebenfalls aus Informationen aus der Landesregierung. Offen ist noch der Termin. Laut Informationen unserer Redaktion wurden bereits am Freitag viele Kinder in ihren Schulen aufgefordert, sämtliche Schulsachen mit nach Hause zu nehmen.

Update, 13 Uhr: Offenbar gibt es auch in NRW bald schulfrei. Erste Informationen zu Schulschließungen sickern bereits durch. Wie die Rheinische Post erfahren haben will, sollen ab Mittwoch Lehrer und Schüler zuhause bleiben. Möglicherweise schließen erste Schulen schon früher. Um 14.30 Uhr wird Ministerpräsident Armin Laschet in einer Pressekonferenz Stellung nehmen.

Schulfrei in NRW: Landesregierung berät über Schulausfall an Schulen

NRW greift bereits zu drastischen Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. Zahllose Veranstaltungen werden abgesagt. Bekommen nun auch Lehrer und Kinder ab kommender Wochen an allen Schulen schulfrei? Die Bundesländer Niedersachsen und Bayern haben bereits eine Schulschließung beschlossen. NRW könnte bereits am Freitag nachziehen, berichtet wa.de*.

Mehr als 1000 Menschen sind in NRW bereits infiziert. Zahllose Veranstaltungen werden abgesagt. Auch die nordrhein-westfälischen Fußballverbände stellen den Spielbetrieb bis auf Weiteres ein, berichtet wa.de* im News-Ticker zum Coronavirus in NRW. Die Landesregierung in NRW berät nun über weitere drastische Maßnahmen. Beim Treffen der wichtigsten NRW-Politiker werde am Freitag auch über das Thema Schulschließungen und Kitaschließungen gesprochen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Schulfrei in NRW: Schulschließung wird regional beschlossen

Ob es in Deutschland schulfrei wegen des Coronavirus gibt, darüber entscheiden die Bundesländer selbst. So dann natürlich auch, ob es in NRW zur Schließung von Schulenkommt. Der Bund und die Länder hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, dass man regional reagieren wolle. Dass in Deutschland generell schulfrei erteilt wird, das hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgeschlossen.

In NRW hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zuletzt noch keinen Anlass gesehen, Kindergärten, Schulen und Universitäten zu schließen. Das war zumindest der Stand am Mittwoch - doch die Lage wird täglich neu bewertet.

Schulfrei in NRW: Schulschließung drei Wochen vor Osterferien

In NRW hätte dies zur Folge, dass Lehrer und Kinder fünf Wochen schulfrei hätten. Regulär würden die Osterferien in NRW am 6. April beginnen. Aber: Ferien werden es nicht sein. Die Schulkinder werden in der Zeit der Schulschließung Aufgaben von ihren Lehrern bekommen. Auch hier wird interessant sein, wie die Schulen dies organisieren können.

Auch Studenten könnten in NRW betroffen sein. Sie haben zwar noch Semesterferien, doch am 1. April würde es an den Universitäten in NRW wieder los gehen. Wegen des Coronavirus könnte der Start des Sommersemesters nach hinten verschoben werden.

Schulfrei in NRW: Problem der Betreuung

Doch wie können Kinder betreut werden, wenn es in NRW generell zur Schulschließung kommt? Viele Familien hätten Probleme, die Kinder zu betreuen. Ebenso gilt dies natürlich für Eltern, die Kinder im Kindergarten haben. Auch hier wartet man auf eine Empfehlung des Landes NRW. Es könnte dann tatsächlich dazu kommen, dass viele Großeltern einspringen müssen. Doch gerade die gehören ja zur Risikogruppe, die vor dem Coronavirus geschützt werden soll.

