Corona NRW: Kranke Kita-Kinder müssen Zuhause bleiben – Schüler ohne Maskenpflicht

Neue Regeln ab August

+ © Monika Skolimowska/dpa Für Kita-Kinder werden pro Monat acht kostenlose Tests bereitgestellt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

In NRW steht ab August ein neues Schul- und Kita-Jahr an. Dafür wurden nun die Corona-Regeln bekannt gegeben. Tests bleiben dabei essenziell.

Köln – In Nordrhein-Westfalen befinden sich die Sommerferien in den finalen Zügen. Ab 1. August beginnt das neue Kita-Jahr und ab 10. August geht auch der Schul-Unterricht wieder los. Schulministerin Dorothee Feller und Familienministerin Josefine Paul haben nun die neuen Corona-Regeln für die Einrichtungen vorgestellt. Kitas dürfen kranke Kinder zukünftig nur noch mit negativem Corona-Test besuchen. In Schulen wurde derweil die Maskenpflicht abgeschafft.

24RHEIN nennt alle neuen Corona-Regeln für Schulen und Kitas in NRW.

Sowohl in Schulen als auch Kitas bleiben Corona-Tests wichtig. Doch während die Anzahl Tests pro Kind bei Kitas konkret feststeht, sollen Schulen selbst bestimmen. In Kindergärten bekommen die Eltern wöchentlich zwei Tests für ihr Kind. An Schulen soll nach Bedarf bestellt werden. (os)