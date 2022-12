Schüler in NRW haben 2023 einen Tag zusätzlich schulfrei

Ministerium verkündet

Zusätzlich zu den Schulferien dürfen sich Schüler in NRW in 2023 über einen zusätzlichen freien Tag freuen. Die Lehrer dagegen müssen büffeln.

Dortmund – Das Land NRW will seine Lehrer besser machen. Doch dafür braucht es Zeit außerhalb der Schulzeit – jedenfalls nach Meinung des NRW-Bildungsministeriums. In der Folge soll 2023 ein Schultag komplett ausfallen.

NRW-Schüler haben in 2023 einen weiteren Tag schulfrei

Ganz neu ist die Methodik nicht. Bei den gelegentlichen schulfreien Tagen, die es auch in der Vergangenheit in NRW immer wieder gegeben hat, handelt es sich um sogenannte „pädagogische Tage.“ An diesen Tagen werden Lehrende fortgebildet und geben deswegen keinen Unterricht.

In 2023 soll es nun einen zusätzlichen „pädagogischen Tag“ an allen öffentlichen Schulen geben, was wiederum zu einem ganzen Tag Unterrichtsausfall führen wird. Lehrer und Lehrerinnen sollen sich an diesem Tag in Sachen Digitalisierung weiterbilden.

Immer wieder sorgen die „pädagogischen Tage“ an Schulen für böses Blut. Kritiker fordern, solche Tage in die Schulferien zu legen, um den Unterricht nicht ausfallen zu lassen.

„Pädagogischer Tag“: NRW-Schüler haben im ersten Halbjahr 2023/2024 einen Tag schulfrei zusätzlich

Das NRW-Schulministerium gewährt Schulen den schulfreien Tag im ersten Halbjahr des kommenden Schuljahrs 2023/2024, also zwischen dem 7. August 2023 und dem 20. Januar 2024. Wann dieser Tag stattfindet, entscheidet jede Schule selbst.

+ Staatssekretär Dr. Urban Mauer und NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller (beide CDU) haben die Schulen dazu aufgefordert, im kommenden Schuljahr einen weiteren „pädagogischen Tag“ einzuplanen. Für Schüler heißt dieser dann: schulfrei! © NRW-Schulministerium

Zusätzlich zu diesem schulfreien Tag stehen diese Daten für die NRW-Schulferien fest:

NRW-Osterferien : Montag, 3. April 2023 (Erster Ferientag) bis Samstag, 15. April 2023 (Letzter Ferientag)

: Montag, 3. April 2023 (Erster Ferientag) bis Samstag, 15. April 2023 (Letzter Ferientag) NRW-Pfingstferien : Dienstag, 30. Mai 2023

: Dienstag, 30. Mai 2023 NRW-Sommerferien : Donnerstag, 22. Juni 2023 (Erster Ferientag) bis Freitag, 4. August 2023 (Letzter Ferientag)

: Donnerstag, 22. Juni 2023 (Erster Ferientag) bis Freitag, 4. August 2023 (Letzter Ferientag) NRW-Herbstferien : Montag, 2. Oktober 2023 (Erster Ferientag) bis Samstag, 14. Oktober 2023 (letzter Ferientag)

: Montag, 2. Oktober 2023 (Erster Ferientag) bis Samstag, 14. Oktober 2023 (letzter Ferientag) NRW-Weihnachtsferien: Donnerstag, 21. Dezember 2023 (Erster Ferientag) bis Freitag, 5. Januar 2024 (Letzter Ferientag)

Obacht: Jeder Schule in NRW stehen in 2023 mehrere sogenannte „bewegliche Ferientage“ zu. Im Schuljahr 2022/2023 sind es drei Tage, im darauffolgenden Schuljahr vier. Mindestens einer dieser beweglichen Ferientage muss auf einen Tag gelegt werden, an dem ein lokaler Brauch gefeiert wird. In vielen Schulen in NRW ist das etwa an Karneval der Fall (hier weitere NRW-News bei RUHR24 lesen).

