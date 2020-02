Schulbus kracht gegen Baum – 35 Kinder betroffen

Glätteunfall

Im Kreis Paderborn ist ein Schulbus gegen einen Baum geprallt. Mehrere Kinder saßen zum Zeitpunkt des Unfalls in Büren in dem Fahrzeug.

Im Kreis Paderborn ist ein Schulbus gegen einen Baum gefahren.

Während des Unfalls in Büren (NRW) befanden sich 35 Kinder im Bus.

Die Polizei Paderborn warnt in der gesamten Region vor Glätte.

Büren (NRW) – Für eine Schrecksekunde hat ein Schulbusunfall im Raum Paderborn in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Der Fahrer des Fahrzeugs war auf einer schneebedeckten Straße in Büren von der Fahrbahn abgekommen. Der Bus touchierte einen Baum.

Kreis Paderborn: Schulbus mit Baum kollidiert – wurden Kinder verletzt?

Nach Angaben der Beamten der Polizei Paderborn hat sich der Unfall mit dem Schulbus am Mittwochmorgen (26. Februar 2020) ereignet. Gegen 7.54 Uhr befand sich das öffentliche Verkehrsmittel auf der Ringelsteiner Straße im Bürener Ortsteil Barkhausen. 35 Kinder waren gerade auf dem Weg zur Schule, als es passierte.

+ Auf der Ringelsteiner Straße in Büren bei Paderborn kam es zu dem Schulbusunfall. © Google-Maps (Screenshot)



Der vollbesetzte Schulbus kam im Kreis Paderborn plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. In einem Graben kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus aufhielten, blieben jedoch unverletzt.

Nach Schulbusunfall: Polizei Paderborn warnt vor Glätte

Wie die Beamten der Polizei Paderborn in einer Pressemitteilung, die der Redaktion von owl24.de* vorliegt, erklärten, waren alle Kinder nach dem Unfall dazu in der Lage, den Schulbus selbständig zu verlassen. Mit einem Ersatzbus wurden die Schülerinnen und Schüler zur Schule gebracht.

Vermutlich hatten Schnee und Glätte in Büren und Paderborn zu dem Unfall geführt. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen aktuell in Bielefeld und ganz NRW vor vereisten Straßen durch überfrierender Nässe. Auch die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, die auf den Straßen in der Region unterwegs sind, entsprechend vorausschauend und vorsichtig zu fahren, um weitere Unfälle zu vermeiden.

Außerdem beschäftigt die Ermittler derzeit ein tödlicher Arbeitsunfall: In Paderborn ist ein 59-jähriger Mann auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Der Arbeiter wurde unter herab stürzenden Betonteilen begraben.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



Rubriklistenbild: © Fotomontage: Polizei Paderborn / Google-Maps (Screenshot)