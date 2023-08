Schüler finden toten Mann auf Schulgelände in Mönchengladbach

Am Huma-Gymnasium

+ © K. Schmitt/imago Leichenfund auf dem Gelände des Huma-Gymnasiums in Mönchengladbach: Die Polizei konnte den Toten identifizieren. (Symbolbild) © K. Schmitt/imago

Schlimmer Fund auf dem Gelände des Huma-Gymnasiums in Mönchengladbach: Dort lag am Mittwoch eine Leiche. Der Tote wurde bereits identifiziert.

Mönchengladbach – Zwei Schüler machten am Mittwochmorgen (23. August) eine furchtbare Entdeckung: Auf dem Schulhof des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums (Huma) an der Abteistraße in Mönchengladbach fanden sie die Leiche eines Mannes.

Leiche auf Schulgelände in Mönchengladbach gefunden

Sie meldeten sich beim Hausmeister der Schule, der wiederum die Polizei und Rettungskräfte alarmierte. Gegen 8 Uhr ging dort der Anruf ein, teilt die Polizei mit. Die Leiche des Mannes habe in einem nicht gut einsehbaren Teil des Schulgeländes gelegen, wie ein Polizeisprecher zur Deutschen Presse-Agentur (dpa) sagte.

An der Schule sorgte der schlimme Fund für Betroffenheit. Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Schule sorgten dafür, dass keine weiteren Personen in die Nähe des Fundortes gelangen konnten. Den beiden Schülern, die den toten Mann gefunden hatten, wurde die Hilfe von Notfallseelsorgern und dem Schulpsychologischen Dienst angeboten.

Toter konnte zweifelsfrei identifiziert werden

Die leblose Person wurde zweifelsfrei identifiziert, so die Polizei. Demnach handelt es sich um einen 58-jährigen Mann aus Mönchengladbach, der in der Nacht oder den frühen Morgenstunden verstorben ist. Er ist kein Angehöriger der Schule, so die Polizei. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt, nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Ermittler aber nicht von einem Fremdverschulden aus. (pen/ots)