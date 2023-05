Schießerei in Duisburger Rotlichtviertel: Mann wird am Bein verletzt

Polizei ermittelt

+ © MaBoSport/imago In der Nähe der Vulkanstraße wurde in Duisburg ein Mann durch eine Schussverletzung am Bein verletzt. © MaBoSport/imago

Im Duisburger Rotlichtviertel kam es in der Nacht auf Dienstag zu Schüssen: Ein Mann wurde am Bein verletzt.

Duisburg – Schießerei in Duisburg: In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es eine Schießerei in der Julius-Weber-Straße in der Duisburger Altstadt. Gegen 2 Uhr fielen dort Schüsse, ein Mann wurde am Bein verletzt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber 24RHEIN von Ippen.Media.

Schießerei in Duisburg im Bordell-Viertel

Die Gegend liegt im Rotlichtviertel von Duisburg, ganz in der Nähe ist die Vulkanstraße. Hier hatte es in der Vergangenheit immer wieder Auseinandersetzungen unter anderem zwischen Rockerbanden und sogenannten Clans gegeben. Zu den genauen Hintergründen gab es aktuell noch keine Informationen.

Viele Gewalttaten innerhalb weniger Wochen in Duisburg

Der Tatort liegt westlich vom Dellviertel in Duisburg: Dort hatte es zuletzt mehrere Gewalttaten gegeben: Mitte April waren in einem John-Reed-Fitnessstudio vier Männer bei einer Messerattacke teils lebensgefährlich verletzt worden, die Polizei hat einen 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Einige Tage davor war ein 35-Jähriger durch Stichverletzungen getötet worden, die Ermittler prüfen aktuell einen Zusammenhang zwischen den Taten. Inzwischen ermittelt die Generalbundesanwaltschaft, weil es Hinweise auf einen islamistischen Terrorakt gibt.

Ende April war in der Nähe eine 53 Jahre alte Frau mit Stichverletzungen blutüberströmt auf der Straße zusammengebrochen. Sie starb wenig später. Ihr 29 Jahre alter Sohn gilt inzwischen als tatverdächtig. (pen)