Seit zehn Jahren veröffentlicht die Influencerin Sanny Kaur Dhillon Videos auf Youtube. Jetzt ist mit „Sannys Kitchen“ ihr erstes Kochbuch erschienen.

Soest – Neben der Schule Videos drehen und auf Youtube hochladen. Von Mitschülern auf ihre Frisuren und Schminke angesprochen, drehte Sanny Kaur Dhillon erste Tutorials – kurze Anleitungen, in der sie unter dem Youtube-Namen „xSannyKaur“ zeigte, wie sie ihre Augen schminkt oder sich frisiert. Es war ein Hobby: Jetzt ist sie eine erfolgreiche Influencerin mit eigenem Kochbuch, berichtet soester-anzeiger.de.

Nach Instagram, Youtube und TikTok: Sanny Kaur Dhillon schreibt Kochbuch

Sechs Jahre nach dem Start ihrer Internet-Karriere entschied sich die 27-jährige, die auch neben dem Studium der Betriebswirtschaft weiter Filme produzierte, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie spricht über Selbstbewusstsein, motiviert zu einer glücklich machenden Lebensweise und gibt Kleidungstipps.

Die Themen wechseln mit dem Alter; Zeitmanagement, Sport und Ernährung gehören dazu. Mittlerweile folgen Sanny in den sozialen Medien tausende Menschen: 395.000 auf Youtube, 140.000 auf Instagram und 80.000 auf TikTok. „Sie sollen mit einem positiven Mehrwert zurück in die Realität.“

Das Titelbild zum Youtube-Video verrät schon einiges über die vielen Zeremonien der indischen Hochzeitsfeier. Es wurde fast 350.000 Mal angeschaut.

Aus Liebe zu ihrem Mann, der gebürtiger Soester und auf Youtube als Love Dhillon bekannt ist, zog die junge Frau vor vier Jahren innerhalb von NRW von Duisburg nach Soest. Geheiratet wurde standesamtlich hier und dann noch mal mit einem siebentägigen Ablauf verschiedener Zeremonien in Punjab, der nordindischen Heimat ihrer Eltern, in die sie seit der frühen Kindheit immer wieder reist. Ein Youtube-Video zeigt das „Full Wedding Event“ – die gesamte Zeremonie, ein weiteres widmet sich den Tänzen – es wurde 4,9 Millionen Mal angeschaut.

Sanny Kaur Dhillon: Von Youtube und Instagram zu Rezepten

Irgendwann versuchte Sanny Kaur Dhillon Rezepte von ihrer Mama und ihrer Schwiegermama nachzukochen und entsprechend dem Arbeitsalltag auf ein einfach zu kochendes Niveau zu bringen. Natürlich wurde auch dies gefilmt und ins Internet gestellt.

Es wuchs ein umfangreiches Repertoire erprobter Rezepte heran und der Ruf ihrer Abonnenten nach einem Kochbuch wurde immer lauter.



Das vergangene Jahr verbrachte die Influencerin damit, das Buchmanuskript zu schreiben. Im Vorwort heißt es „Das Kochbuch, das ich am Anfang meiner Kochkarriere gerne gehabt hätte.“

+ Influencerin Sanny Kaur macht Social Media Content und hat ein Kochbuch über indische Küche heraus gegeben. © Karin Hillebrand

Kaur erzählt hierin über die Heimat, die Kultur, erklärt Grundlegendes aus der indischen Küche – die traditionellen Utensilien, die Gewürze und die verschiedenen Bohnen- und Linsenarten. Fotos mit ausdrucksstarken Farben entführen den Leser nach Indien.



Influencerin Sanny Kaur Dhillon schreibt Kochbuch: Einfache indische Rezepte

„Im normal sortierten Supermarkt ist alles zu finden“, sagt Kaur, zeigt in ihrem Buch aber auch Alternativen auf. „Es ist eine gesunde Küche, an der man sich ausprobieren kann und sie ist für Veganer und Vegetarier geeignet.“ Eines der Rezepte, das sie an ihre Kindheit erinnert ist „Chole Bhature“: Kichererbseneintopf mit Ballonbrot steht als deutsche Beschreibung, wie an jedem Rezept, dabei. „Ich habe es wieder und wieder ausprobiert und über die Zeit ein einfaches Rezept entwickelt, das immer funktioniert.



Ihr Mann führt – wenn er nicht gerade vor oder hinter Sannys Kamera steht – ein indisches Restaurant in Paderborn. Dort wird mit dem Tandoor, einem Lehmofen, gekocht. Die Gerichte köcheln über Stunden, werden reichhaltig mit teils teuren Zutaten gewürzt. Wenn er zuhause ist, kocht er Sannys Rezepte, die besser in den Alltag passen.

