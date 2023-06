Sankt Augustin in Trauer: Bewegende Abschiedsworte für Feuerwehrleute Magda und Michael

Nach Brand in Motorradgeschäft

Zwei Feuerwehrleute waren bei einem Einsatz in Niederpleis (St. Augustin) ums Leben gekommen. Jetzt nimmt der Ort mit einer Traueranzeige Abschied.

Sankt Augustin – Vor der Feuerwehrwache in Sankt Augustin liegt ein Meer aus Blumen, in Gedenken an die gestorbenen Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr Niederpleis. Die beiden waren am Sonntag (18. Juni) bei einem verheerenden Brand in einem Motorradgeschäft in Sankt Augustin (NRW) ums Leben gekommen, der Schock in der Stadt sitzt noch immer tief. Nun hat auch der Ortsvorsteher von Niederpleis René Puffe (CDU) im Namen des Ortes eine Traueranzeige veröffentlicht.

Nach Tod von Feuerwehrleuten in St. Augustin: „Fassungslos, schockiert, sprachlos“

„In Gedenken an Magda und Michael“, steht über dem Text, der unter anderem im Extra-Blatt veröffentlicht wurde. „Fassungslos, schockiert und sprachlos mussten wir erfahren, dass zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Niederpleis bei einem Großbrand, am 18.06.2023, ihr Leben ließen“, heißt es in der Traueranzeige weiter.

+ Vor der Feuerwehr in Sankt Augustin liegt ein Meer aus Blumen. © Dominik Bund/Imago

Voller Lebensfreude und Hilfsbereitschaft hätten sich die beiden auch über ihren Einsatz bei der freiwilligen Feuerwehr hinaus für Niederpleis engagiert – „wie zum Beispiel bei den Vorbereitungen und Durchführungen zum Adventsmarkt am Schützenhaus oder aber beim Stellen des Dorfmaibaums“, heißt es weiter. „Niederpleis verneigt sich in tiefer Trauer und in Dankbarkeit vor Euch und wird Euch nie vergessen.“ Bundesweit zeigten die Menschen Anteilnahme am Tod der Feuerwehrleute, die bei den Löscharbeiten in Sankt Augustin ums Leben kamen.

Feuerwehr in Niederpleis verabschiedet sich von Magda und Michael

Auch die freiwillige Feuerwehr Niederpleis selbst veröffentlichte auf ihrer Website eine Trauerbotschaft. „Fassungslos und mit großer Trauer gedenken wir Magda und Michael, die in der Ausübung ihres geliebten Ehrenamtes viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden.“

Spendenkonto für die Hinterbliebenen der Feuerwehrleute Kontoinhaberin: Stadt Sankt Augustin

Steyler Bank

IBAN: DE96 3862 1500 0010 0119 49

Verwendungszweck: Hinterbliebene der Feuerwehrleute

Beide seien liebenswürdige Menschen gewesen. „Ihre Hilfsbereitschaft kannte keine Grenzen, und ihre Zuverlässigkeit war für jeden von uns Vorbild und Ansporn. Sie werden für immer eine Lücke in unseren Reihen hinterlassen,“ schrieben die Feuerwehrleute.

Feuerwehr in Sankt Augustin trägt Trauer – Feuerwehrfeste abgesagt

„In diesen schweren Stunden wollen wir uns vor allem an die schönen gemeinsamen Erlebnisse und Momente erinnern, die unser Leben stets bereichert haben. Ihr Vermächtnis wird für immer in unseren Herzen weiterleben.“

Die Facebook-Seite der freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin ist seit dem Trauerfall in schwarz-grau gehalten. Man bedanke sich für die Solidarität und Trauerbekundungen. Der Schock sitzt nach wie vor tief bei der Feuerwehr, die Einheit Niederpleis ist aktuell außer Dienst gestellt, heißt es bei der Stadt Sankt Augustin: „Auch dank der überwältigenden Unterstützung der Feuerwehren aus den umliegenden Kommunen, ist die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in Sankt Augustin auch in diesen dunklen Tagen sichergestellt.“

Brand in Motorradgeschäft in Sankt Augustin: Feuerwehrleute starben im Einsatz

Am 18. Juni war in einem Motorradgeschäft in Sankt Augustin ein Feuer ausgebrochen, zwischenzeitlich war eine 50 Meter hohe Rauchsäule über dem Laden zu sehen. Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis wurden zum Einsatz gerufen – darunter die freiwillige Feuerwehr Niederpleis.

+ Das Gebäude in St. Augustin wurde bei dem Brand am 18. Juni fast fast komplett zerstört. Nur die Fassade des Altbaus blieb stehen. © Ralf Klodt/dpa

Während des Einsatzes soll es dann zu einer Verpuffung gekommen sein. Zunächst galten zwei Feuerwehrleute als vermisst, doch am Abend des Einsatztages wurden sie tot aufgefunden. Insgesamt wurden elf Einsatzkräfte verletzt, fünf von ihnen mussten zeitweise in Krankenhäusern behandelt werden.

Rubriklistenbild: © Dominik Bund/Imago