Nach Feuer-Tragödie in Sankt Augustin: Nachbarn wollen helfen – „das war wirklich dramatisch“

Es waren schreckliche Szenen, die sich in Sankt Augustin abgespielt haben. Um zumindest finanzielle Sorgen zu nehmen, haben Nachbarn eine Spendenaktion gestartet.

Sankt Augustin – Der Ortsteil Niederpleis in Sankt Augustin befindet sich noch immer im Schock. Bürgermeister Max Leitterstorf spricht vom „dunkelsten Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin“. Bei einem Einsatz sind am 18. Juni zwei Feuerwehrleute ums Leben gekommen.

Nach Feuer-Drama in Sankt Augustin: Nachbarn starten Spendenaktion – „Wollten einfach helfen“

+ In Sankt Augustin sammeln Nachbarn Spenden für die Feuerwehrfamilien und den Besitzern des Motorradladens (Symbolbild). © Dominik Bund/Imago

Magda und Michael von der Freiwilligen Feuerwehr in Niederpleis gehörten zu den ersten Einsatzkräften, die an dem Sonntag vor Ort waren und versuchten, den Brand in der Motorradwerkstatt zu löschen. Wie es dann zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Das 13.000-Seelen-Dorf ist noch immer geschockt – darunter auch Peter Schauerte (46) und Carsten Schmidt (49).

„Wir wohnen in direkter Nachbarschaft“, erzählt Schauerte im Gespräch mit 24RHEIN. „Man hat das Feuer sofort gesehen und gerochen. Das war wirklich dramatisch.“ Als klar war, dass bei dem Großbrand zwei Feuerwehrleute starben und der Motorradladen bis auf die Grundmauern niederbrannte, war für die beiden Freunde schnell klar, dass sie helfen wollen. „Schon an dem Abend haben wir darüber gesprochen. Wir wollten einfach helfen“, erzählt der Biologe.

Einen Tag später – am Montag – wurde dann bei „GoFundMe“ eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, „um den betroffenen Familien zu helfen – allen drei“. Also sowohl den Hinterbliebenen der beiden verunglückten Feuerwehrleute als auch der Familie, der das Motorradgeschäft gehört.

Über 17.000 Euro Spenden für Sankt Augustin: „Wollen wenigstens die finanziellen Sorgen nehmen“

„Wir haben das erst einmal an all unsere Kontakte geschickt“, erinnert sich der Schauerte, der als Biologe arbeitet. „In der Hoffnung, dass ein bisschen Geld zusammenkommt.“ Doch nicht nur Freunde und Nachbarn in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) wollen helfen. Innerhalb kürzester Zeit kommen unzählige Spenden zusammen – mittlerweile über 17.000 Euro. „Wir sind wirklich begeistert und gerührt, wie viel Geld gespendet wird.“

„Wir hoffen aber auch, dass noch mehr zusammenkommt. Es zählt wirklich jeder Euro. Wir können mit dem Geld zwar nicht das unermessliche Leid der Angehörigen und die Sorge der abgebrannten Existenz ausgleichen, aber ich hoffe, dass wir wenigstens die finanziellen Sorgen nehmen können“, sagt Peter. „Gerade in der Anfangszeit, in der man vor einem riesigen Berg an Fragezeichen steht.“

Nach der Tragödie am 18. Juni wurden mehrere Spendenaktionen ins Leben gerufen: ► Bei der Spendenaktion „Feuerdrama in Sankt Augustin Niederpleis“ sammeln Peter Schauerte und Carsten Schmidt Geld für die Familien der verstorbenen Feuerwehrleute sowie die Besitzer des Motorradladens. Die Spendensumme wird auf alle drei Familien gleichmäßig aufgeteilt. ► Die Stadt hat ein Spendenkonto für Hinterbliebene der verunglückten Feuerwehrleute ins Leben gerufen. Auf das Spendenkonto können Geldbeträge überwiesen werden. Kontoinhaber: Stadt Sankt Augustin, IBAN: DE 96 3862 1500 0010 0119 49, Verwendungszweck: Hinterbliebene der Feuerwehrleute ► Außerdem gibt es eine Spendenaktion, bei der Geld für die Familie des Motorradladens gesammelt wird.

Nachbarn sammeln nach Feuer-Drama in Sankt Augustin: „Stehen im Dorf zusammen“

Seit 2008 lebt Peter mit seiner Familie in Ortsteil Niederpleis. Familie Schmidt ist 2015 hergezogen. „Wir haben hier eine tolle Nachbarschaft“, erzählt der Biologe. Darum sei die Hilfe, die Peter und Carsten gestartet haben, nun selbstverständlich. „Es ist wichtig, dass man in so einem Dorf wie Niederpleis zeigt, dass man weiterhin zusammensteht. In der Trauer, aber auch in der Unterstützung“, so der Biologe. Denn „alle drei Familien haben wirklich etwas Schlimmes erlebt.“ (jw)

