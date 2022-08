Volvo-Tochter eröffnet zweite NRW-Filiale im Ruhr Park Bochum

Elektromobilität

Der Hersteller Polestar bietet bald auch in Bochum Probefahrten für seine Elektroautos an. Die erste Filiale im Ruhrgebiet entsteht im Ruhr Park.

Bochum – Bis 2025 will der schwedisch-chinesische Hersteller Polestar 290.000 Autos ausgeliefert haben. Ein ambitioniertes Ziel auf dem umkämpften Markt der Elektroautos. Dabei soll jetzt die erste Filiale der Volvo-Tochter im Ruhrgebiet helfen. Die „Polestar Destination“ soll neben weiteren Weltmarken vorübergehend am Ruhr Park in Bochum eröffnen.

Hersteller: Polestar Branche: Elektromobilität, Tuning Gegründet: 2017 Neuer Standort: Ruhr Park Bochum

Polestar eröffnet 2022 neue Filiale für Elektroautos im Ruhr Park Bochum

Bereits 2021 hat Tesla ein großes Autohaus in Dortmund eröffnet. Seit kurzem drängen weitere Hersteller in NRW auf den E-Auto-Markt: Vinfast aus Vietnam startet in Oberhausen mit einem Store vor dem Centro. Und sogar der Discounter Lidl hatte bereits ein E-Auto im Angebot.

Noch 2022 will auch Polestar im Ruhrgebiet mitmischen. Dazu plant das Joint-Venture des schwedischen Autobauers Volvo und dem chinesischen Hersteller Geely, möglichst viele Probefahrten anzubieten. Dazu können Interessenten künftig eine Probefahrt am Ruhr Park vereinbaren, kündigt der Autobauer am Donnerstag (25. August) an.

Bislang betreibt Polestar mit Sitz in Göteborg (Schweden) bereits acht Standorte in Deutschland:

Köln

Düsseldorf

Hamburg

Berlin

Leipzig (vorübergehend)

Frankfurt

Stuttgart

München

„Polestar Space“ am Ruhr Park Bochum soll im September 2022 eröffnen

Nach Angaben des Unternehmens sei das Interesse an den bislang verfügbaren Elektroautos groß – auch in NRW: „Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und somit Testfahrten ist gerade in den letzten Wochen noch weiter gestiegen. Das Ruhrgebiet als dicht besiedelte Region weist enormes Potenzial aus“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Bislang sollen in den vergangenen zwei Jahren rund 30.000 Menschen einen Polestar probegefahren haben – und das nur in Düsseldorf. Viele Interessenten seien aus dem Ruhrgebiet angereist. Deshalb soll dort nun eine eigene Filiale entstehen. Eröffnen soll der neue „Polestar Space“ am Ruhr Park in Bochum bereits Mitte September.

Volvo-Tochter Polestar hat bereits zwei Elektroautos auf dem Markt – weitere folgen

Noch ist die Auswahl an Polestar-Modellen überschaubar: Der Autobauer hat bislang nur den Sportwagen „Polestar 1“ und die Limousine „Polestar 2“ im Angebot. Doch das soll sich rasch ändern: Im Oktober 2022 will die Marke mit dem „Polestar 3“ auch einen elektrischen SUV vorstellen. 2024 soll ein Coupé auf den Markt kommen.

Modell: Polestar 2 Leistung: 231 bis 408 PS (170 bis 350 kW) Batteriegröße: 69 bis 78 kW max. Reichweite: 478 bis 551 Kilometer Listenpreis: ab 43.725 Euro

Der Hersteller gibt den Stromverbrauch mit 19,3 kWh pro 100 Kilometer an. Laut einem ADAC-Test liegt dieser nach einem Softwareupdate kombiniert jedoch eher bei 22,3 kWh (Doppelmotor-Variante).

Polestar setzt jedoch nicht nur auf Elektroautos. Auch elektrisch angetrieben Boote, Fahrräder und Transportscooter hat das Unternehmen im Angebot. Ob man diese bald auch im Ruhrgebiet testen kann, ist jedoch unklar.

