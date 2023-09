Rührender Brief erreicht Polizei: Kleiner Junge will aushelfen

Gelsenkirchen

+ © Oleksandr Latkun/imago Mit einer rührenden Bitte wendet sich ein kleiner Junge in einem Brief an die Polizei Gelsenkirchen. (Symbolbild) © Oleksandr Latkun/imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Mit einer besonderen Bitte richtet sich ein Sechsjähriger in einem Brief an die Polizei Gelsenkirchen. Die reagiert herzerwärmend.

Gelsenkirchen – Mit einem besonderen Wunsch wendet sich ein kleiner Junge an die Polizei Gelsenkirchen. Der Sechsjährige, der den Brief gemeinsam mit seinem Vater verfasste, möchte die Polizei unterstützen und aufpassen, dass niemand zu schnell mit dem Auto unterwegs ist: „Ich würde gerne auch dabei helfen, darauf aufzupassen, dass keiner der Kinder sich hier wehtut“, heißt es im Brief des Erstklässlers.

wa.de berichtet, wie die Polizei Gelsenkirchen auf diese rührende Nachricht reagiert.