Erste Weihnachtsmärkte in Köln gestartet: Alle Infos im Überblick

In Köln gibt es 2022 zahlreiche Weihnachtsmärkte. Mit dabei: der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, am Rudolfplatz, am Heumarkt – und viele weitere.

Köln – Glühwein, gebrannte Mandeln und heiße Makronen: Auch in diesem Jahr gibt es in Köln wieder unzählige Weihnachtsmärkte: ob klassisch am Kölner Dom, am Neumarkt oder am Rudolfplatz oder außergewöhnlich über den Dächern von Köln. 24RHEIN zeigt die Weihnachtsmärkte 2022 in Köln.

Weihnachtsmärkte in Köln 2022: Alle Infos im Überblick ► Eröffnung der Weihnachtsmärkte 2022 in Köln: Die großen Weihnachtsmärkte öffnen am Montag (21. November) nach Totensonntag. Kleinere Weihnachtsmärkte in Köln öffnen jedoch schon ein paar Tage früher, am 17. November. ► Änderung in diesem Jahr: In diesem Jahr dürfen die Kölner Weihnachtsmärkte bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Allerdings muss wegen der Energiekrise die Weihnachtsbeleuchtung um 22 Uhr ausgeschaltet werden.

+ Die Weihnachtsbeleuchtung in Köln wird wegen der Energiekrise stark eingeschränkt (Symbolbild) © Marc John/Imago

Köln: Welche Weihnachtsmärkte 2022 gibt es?

Köln: Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 2022

Kölns wohl bekanntester Weihnachtsmarkt liegt direkt am Kölner Dom. Vor allem Leute von außerhalb besuchen den Weihnachtsmarkt gerne, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Immerhin gibt es aufgrund des schönen Lichtermeers mit Dom-Kulisse eine ganz besondere Atmosphäre. Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr vom 17. November bis zum 23. Dezember geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 2022 Adresse: Roncalliplatz in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Donnerstag, 17. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag 11 bis 22 Uhr und Samstag 10 bis 22 Uhr

Köln: Weihnachtsmarkt auf dem Heumarkt und dem Alter Markt – Heinzels Wintermärchen

Am Montag, 21. November, startet wieder der Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ auf dem Heumarkt und dem Alter Markt. Neben einer Eisbahn und Kunsthandwerk gibt es auch wieder unzählige Essensbuden. Dabei gibt es auch ein buntes Programm. Unter anderem gibt es Aktionen für Kinder oder auch die „Silent Ice Disco“. Während die Eisbahn auf dem Heumarkt bis zum 8. Januar geöffnet ist, schließt der Weihnachtsmarkt auf dem Alter Markt am 23. Dezember.

Weihnachtsmarkt auf dem Heumarkt und dem Alter Markt: Heinzels Wintermärchen Adresse: Heumarkt und Alter Markt in der Kölner Innenstadt Laufzeit Heumarkt: Montag, 21. November bis Sonntag, 8. Januar (Ruhetag am 24. und 25. Dezember) Laufzeit Alter Markt: Montag, 21. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr, ab 26. Dezember 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt Köln 2022: Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten

Direkt am Hans-Böckler-Platz öffnet wieder der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten. Neben Glühweinbuden gibt es rund 80 Aussteller, die ihre Ware ausstellen. Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Köln ist dabei auch wieder besonders bunt dekoriert. Er öffnet am 17. Januar und geht bis zum 23. Dezember.

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten Adresse: Venloer Straße 40, 50672 Köln (Direkt an der Haltestelle Hans-Böckler-Platz/Bahnhof West) Laufzeit: Donnertag, 17. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 16 bis 21:30 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 21:30 Uhr.

Weihnachtsmarkt Köln 2022: Der Markt der Engel auf dem Neumarkt

Auch auf dem Neumarkt gibt es 2022 mit dem „Markt der Engel“ wieder einen Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Stände und Buden sorgen dann für Weihnachtsstimmung. Auch ein Programm gibt es auf dem Weihnachtsmarkt am Neumarkt. Neben unzähligen Lichtern gibt es bei der Deko auch wieder echte Fichten, die aufgestellt werden. „Der Markt der Engel“ öffnet am 17. November. Mit Ausnahme vom 20. November ist der Weihnachtsmarkt dann bis zum 23. Dezember durchgehend geöffnet.

Weihnachtsmärkte 2022 Köln: Der Markt der Engel auf dem Neumarkt Adresse: Neumarkt in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Donnertag, 17. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr. Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr

Weihnachtsmärkte 2022 Köln: Das Nikolausdorf am Rudolfplatz

Das Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz gehört wohl zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten in Köln: „Innerhalb kurzer Zeit verwandelt sich ihr Rudolfplatz im Schatten seiner unverwechselbaren, jahrhundertealten Hahnentorburg komplett in eine scheinbar historisch gewachsene Fachwerkidylle“, versprechen die Veranstalter. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele Stände, Buden und ein kölsches Bühnenprogramm. Der Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz hat vom 17. November bis 23. Dezember, geöffnet.

Weihnachtsmärkte 2022 Köln: Das Nikolausdorf am Rudolfplatz Adresse: Rudolfplatz in der Kölner Innenstadt Laufzeit: Donnertag, 17. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr. Freitag von 11 bis 22 Uhr und Samstag von 10 bis 22 Uhr. (Totensonntag geschlossen)

Köln: Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum

Ende November startet auch der Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum. Dann heißt es wieder Glühwein trinken mit Blick auf den Rhein, von Hafenstand zu Hafenstand schlendern, sich mit Glühwein wärmen und eine Runde mit dem Riesenrad zu drehen. Das Riesenrad bleibt übrigens bis zum 8. Januar stehen – bis dahin läuft nämlich an gleicher Stelle der Neujahrsmarkt.

Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum Adresse: Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln Laufzeit: Freitag, 18. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr, 20. November erst ab 18 Uhr

Köln: Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche 2022 – „Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“

Auch der „kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“ soll 2022 in Köln wieder stattfinden. „Vom 17. November bis zum 17. Dezember sehen wir uns endlich wieder im festlich geschmückten Innenhof der Lutherkirche“, verkünden die Veranstalter der Karnevalsgesellschaft Ponyhof. Neben Glühwein und Kölsch gibt es auch „ein wechselndes Food-Angebot, tolle Bands auf unserer Bühne und eine friedliche und besinnliche Stimmung“, heißt es weiter. Die Einnahmen werden in diesem Jahr wieder gespendet.

Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche Adresse: Lutherkirche (Martin-Luther-Platz, 50677 Köln) Laufzeit: Mittwoch, 16. November bis Samstag, 17. Dezember Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr

Rooftop XMAS: Der Weihnachtsmarkt über den Dächern von Köln 2022

„Ein unvergessliches Weihnachtserlebnis über den Dächern von Köln“, versprechen die Veranstalter von „Rooftop XMAS“. Denn der Weihnachtsmarkt findet tatsächlich auf dem Dach des Parkhauses Brückenstraße im Stadtbezirk Köln-Innenstadt statt. Bereits 2021 gab es das Winterwonderland über den Dächern Kölns samt Buden und Verkaufsständen. In diesem Jahr ist der Weihnachtsmarkt vom 18. November bis zum 23. Dezember geöffnet.

Rooftop XMAS: Der Weihnachtsmarkt über den Dächern von Köln Adresse: Parkhaus Brückenstraße (Ludwigstraße 1, 50667 Köln) Laufzeit: Freitag, 18. November bis Freitag, 23. Dezember Öffnungszeiten: Noch nicht bekannt

Christmas Garden Köln: Buntes Lichtfest im Kölner Zoo

Auch der „Christmas Garden Köln“ öffnet 2022 wieder seine Türen – und zwar direkt im Kölner Zoo. Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise durch die winterliche Licht-Oase. „Der Christmas Garden entführt auf einem circa zwei Kilometer langen Rundweg durch den traditionsreichen Kölner Zoo mit zahlreichen glitzernden Illuminationen in eine magische Weihnachtswelt“, versprechen die Veranstalter. Los geht es am 17. November. Bis zum 15. Januar 2023 sind die Skulpturen dann zu sehen.

Christmas Garden Köln: Buntes Lichtfest im Kölner Zoo Adresse: Kölner Zoo (Riehler Straße 173, 50735 Köln) Laufzeit: Donnerstag, 17. November bis Sonntag, 15. Januar 2023 (Ausnahme: 21./22./28./29. November sowie 24. und 31. Dezember 2022) Öffnungszeiten: Von 17 bis 21:30 Uhr geöffnet

Köln: Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz – Veedelsadvent

Auch in der schönen Südstadt wird es wieder einen Weihnachtsmarkt geben: Der Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz startet am 21. November 2022. In rund 15 bis 20 Hütten präsentieren sich viele Aussteller und Gastronomen, bevorzugt Südstadt-Viertel. Genau aus diesem Grund steht der Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Veedelsadvent“.

Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz Adresse: Chlodwigplatz, 50678 Köln Laufzeit: Montag, 21. November bis Freitag, 23. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 12 bis 22 Uhr, Samstag und Freitag 12 bis 23 Uhr

Köln: Weihnachtsmarkt am Eigelstein – Winterzauber Eigelstein

+ Der Weihnachtsmarkt „Winterzauber Eigelstein“ lockt fünf Tage lange seine Besucher zur Eigelsteintorburg. © Bürgerverein Kölner Eigelstein e. V.

Auch im Eigelsteinviertel, ganz in der Nähe des Hansaring, findet 2022 zum fünften Mal der kleine Weihnachtsmarkt direkt vor der Eigelsteintorburg statt. Fünf Tage lang können Besucher an den 15 Weihnachtsmarktständen, die an Fachwerk-Hütten erinnern, Glühwein trinken, Bratwurst essen oder Weihnachtsgeschenken kaufen. Kinder können sich auf ein schönes Karussell freuen. Außerdem kommt jeden Nachmittag um 16 Uhr der Nikolaus und verschenkt Schokoladen-Nikoläuse an die Kinder. Noch dazu wird es täglich ab 18 Uhr ein Live-Musikprogramm auf einer kleinen Bühne geben.

Winterzauber Eigelstein Adresse: Eigelstein 135, 50668 Köln Laufzeit: Mittwoch, 23. November bis Sonntag, 27. November 2022 Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr

Köln: Ehrenfelder Weihnachtsmarkt im Bumann & Sohn

Wer nach einer Alternative zu den großen bekannten Weihnachtsmärkten in Köln sucht, kann dem Bumann & Sohn ab Mitte November einen Besuch abstatten. Im Innenhof der beliebten Bar in Köln Ehrenfeld wird bis kurz vor Heiligabend ein kleiner Markt stattfinden. Neben leckerem Essen und Glühwein, wird es auch Stände mit Kleinkunst, Schmuck, Geschenke, Bilder, Kunsthandwerk und Accessoires gebe. Für musikalische Begleitung werden auf einer Bühne wechselnde Künstler aller Genres sorgen.

Weihnachtsmarkt im Bumann & Sohn Adresse: Bartholomäus-Schink-Str. 2 50825 Köln Laufzeit: Mittwoch, 16. November bis Freitag, 23. Dezember 2022 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 22 Uhr

(jw) Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Rubriklistenbild: © Christoph Hard/Future Image/Imago