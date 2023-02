Partys am Kölner Karneval: Termine und Veranstaltungen im Überblick

Veranstaltungsüberblick

Im Kölner Karneval 2023 geht es wieder heiß her: In Köln finden rund um Weiberfastnacht und Rosenmontag unzählige Partys statt. Die Veranstaltungen im Überblick.

Köln – Endlich kann der Kölner Karneval wieder groß gefeiert werden. Vor allem an den Tollen Tagen rund um Weiberfastnacht, Rosenmontag und Aschermittwoch geht es traditionell heiß her. Unzählige Partys und Events finden dann im Kölner Karneval 2023 statt. 24RHEIN hat den Überblick, wann und vor allem wo gefeiert wird.

Karneval Köln: Diese Partys finden an Weiberfastnacht (16. Februar) statt

+ Egal ob Kneipe, Bar oder Club: An Karneval gibt es zahlreiche Party-Hotspots (Symbolbild). © Future Image/Imago

Offizielle Eröffnung des Kölner Straßenkarnevals der Altstädter auf dem Alter Markt: Einlass ab 8:30 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg: Ab 10 Uhr

Karneval in der Bagatelle Südstadt: Ab 10:11 Uhr

Karneval in der Bagatelle Bar: Ab 10:11 Uhr

Karneval in der Torburg: Ab 10:30 Uhr

Karneval auf de Schaafenstraße: Ab 11 Uhr

Karneval im Schuss: Ab 11 Uhr

Karnevalssaue im MTC: Ab 11 Uhr

Karneval im Bumann & Sohn: Ab 11:11 Uhr

Karneval in der Klapsmühle: Einlass ab 11:15 Uhr

„Mühl on Ruusch“ in der Brauerei zur Malzmühle: Einlass zwischen 11 und 13 Uhr oder ab 17 Uhr (Tageskasse öffnet ab 13 Uhr)

„Booredanz“ im Brauhaus Em Kölsche Boor: Einlass ab 11 Uhr oder ab 17 Uhr (Tageskasse öffnet ab 13 Uhr)

Karneval in der Wohngemeinschaft: Ab 11:11 Uhr

„Jebütz im Pütz“ im Brauhaus Pütz: Einlass ab 11 Uhr oder ab 17 Uhr (Tageskasse öffnet ab 13 Uhr)

Weiberfastnacht am Baui - Bagatelle @ Etepetete am Friedenspark Köln: Beginn um 12:11 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„Bock op Jeck“ im Wartesaal am Dom: Einlass ab 12:30 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„Ball Raderdoll“ im Pullman Hotel: Einlass ab 13 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Jeckmarie der Prinzen-Garde in The Gird Bar: Einlass ab 13 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Knatsch Verdötsch der Treuen Husaren im Lindner Hotel: Beginn um 14 Uhr

Karneval am Zollstocker Hof: Einlass ab 14 Uhr

„Floradidupp“ - Kostümball der EhrenGarde: Einlass ab 14 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval 2023 in den Hängenden Gärten: Einlass ab 14:11 Uhr

Weiberbassnacht im Gloria-Theater: Einlass ab 16 Uhr

Karneval in der Live Music Hall: Einlass ab 16 Uhr

Fastelovend Party im Gewölbekeller Brauwelt: Einlass ab 16 Uhr

Lachende Kölnarena in der Lanxess Arena: Einlass ab 17:15 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„Trash Island“ - Bootshaus: Ab 18 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Fest in Blau der Blauen Funken im Gürzenich: Beginn um 19 Uhr

Karneval der Kollektive im Bürgerzentrum Ehrenfeld: Ab 19 Uhr

Hinweis: Ein Karnevalsformat steht nicht in der Liste? Dann kontaktieren Sie uns gerne unter info@24rhein.de

Kölner Karneval: Diese Partys finden an Karnevalsfreitag (17. Februar) statt

Karneval auf der Schaafenstraße: Ab 11 Uhr

Karneval im Petersberger Hof: Ab 16 Uhr

Karnevalsfreitag am Baui - Bagatelle @ Etepetete am Friedenspark Köln: Beginn um 16:11 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval in der Bagatelle Südstadt: Ab 16:11 Uhr

Karneval in der Bagatelle Bar: Ab 16:11 Uhr

Karneval im Bumann & Sohn: Ab 17 Uhr

Peter Wackels Karnevals Partyboot 2023: Ab 17 Uhr

Lachende Kölnarena in der Lanxess Arena: Einlass ab 17:15 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval 2023 in den Hängenden Gärten: Einlass ab 18 Uhr

Karneval in der Torburg: Ab 18 Uhr

Karneval in der Wohngemeinschaft: Ab 18 Uhr

Karneval im Schuss: Ab 18 Uhr

Kölsch im Club | Karnevals Camp #1 im Carlswerk Victoria: Ab 18 Uhr

Karneval op dem Zunftböötche: Ab 18 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg: Ab 19 Uhr

Keine Nacht zu Hause - Die Karnevalsparty der KNZ im Theater am Tanzbrunnen: Ab 19 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Große J‘UHU-Karnevalsfreitagsparty im Festzelt am Dellbrücker Marktplatz: Ab 19 Uhr

Heidewitzka! Das jecke Partyschiff mit Cal Ballou auf der MS Rheinenergie: Ab 19:11 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Humba-Party im Gloria Theater: ab 19:30 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval der Kollektive im Bürgerzentrum Ehrenfeld: Ab 20 Uhr

11 Jahre KARNEVAL!?! - Der Tanz auf der Membran // 3 Floors // Stadtgarten + Jaki Club: Ab 20:11 Uhr

Funksitzung im Club Luxor: Beginn ab 21 Uhr

Sugar&Spice Karnevalspecial im Club Subway: Ab 21 Uhr

Kölner Karneval: Diese Partys finden an Karnevalssamstag (18. Februar) statt

Funken-Biwak 2023 auf dem Neumarkt: Beginn um 9:30 (Kostenloser Eintritt)

Karneval im Bumann & Sohn: Ab 14 Uhr

Karnevalssamstag am Baui - Bagatelle @ Etepetete am Friedenspark Köln: Beginn um 14:11 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval im Schuss: Ab 14 Uhr

Karneval im Petersberger Hof: Ab 14 Uhr

Karneval in der Bagatelle Südstadt: Ab 15:11 Uhr

Karneval in der Bagatelle Bar: Ab 15:11 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg: Ab 16 Uhr

Ü30 Karnevals Party im MTC: Ab 16 Uhr

SchereSteinPapier & Tanzklub Ost feiern Karneval im Luxor: Ab 16 Uhr

Karneval am Zollstocker Hof: Einlass ab 17 Uhr

Karneval 2023 in den Hängenden Gärten: Einlass ab 17 Uhr

Karneval in der Wohngemeinschaft: Ab 17 Uhr

Lachende Kölnarena in der Lanxess Arena: Einlass ab 17:15 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

AHOI-Kostümparty „Kölle AHOI“ auf dem Eventschiff RheinEnergie: Einlass ab 18 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„Mummenschanz“ - der EhrenGarde in der Eventlocation Die Halle: Einlass ab 18 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Die große Samstags-Party in der Kantine: Ab 18 Uhr

Karneval in der Torburg: Ab 18 Uhr

Matrosenparty der StattGarde im Dorint Hotel an der Messe Köln: Einlass ab 18:11 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„Allemannsjeck“ - Ball der Bälle der Bürgergarde im Tanzbrunnen Köln: Einlass ab 18:30 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Paprikaball der KG Alt Köllenn in der Eventlocation Wolkenburg: Einlass ab 18:30 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Konfettiball im Hilton: Beginn um 19 Uhr

Danze am Dom der Altstädter im Wartesaal am Dom: Ab 19 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„SäterDehNeitJeck“ der Treuen Husaren im Lindner Hotel City Plaza Köln: Einlass ab 19 Uhr (Tickerts im Vorverkauf)

Gardedanz der Prinzen-Garde im Gürzenich: Ab 19 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Sartory Alaaf in der Sartory Säle: Ab 19:11 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„KaSaBa“ – Karnevals-Samstag-Ball der Roten Funken im Maritim Hotel Köln: Ab 20 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval der Kollektive im Bürgerzentrum Ehrenfeld: Ab 20 Uhr

Karneval im Tivoli: Ab 20 Uhr

Jeck im Sub! Bo Karneval Vol. 10 im Club Subway: Ab 20 Uhr

„Drömeröm“ der Nippeser Bürgerwehr im Pullman Cologne: Ab 20 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

„200 KARNEVAL with Hidden Sequence“ im Odonien: Einlass ab 22 Uhr (Abendkasse)

Karneval 2023 in Köln: Diese Partys finden an Karnevalssonntag, 19. Februar, statt

Die Grosse SchälZICK im Tanzbrunnen Köln: Einlass ab 10 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval auf de Schaafenstraße: Ab 11 Uhr

Baui Alaaf/Fasteleer för Pänz am Friedenspark Köln: Ab 12:30 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval im Schuss: Ab 14 Uhr

Karneval im Bumann & Sohn: Ab 15 Uhr

Karneval in der Bagatelle Südtstadt: Ab 15:11 Uhr

Beats x Bass x Karneval w/ TORSTEN KANZLER & TSUKI (Crucast) im Odonien: Ab 16 Uhr

Karneval im Petersberger Hof: Ab 16 Uhr

Karneval in der Wohngemeinschaft: Ab 17 Uhr

Lachende Kölnarena in der Lanxess Arena: Einlass ab 17:15 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval der Kollektive im Bürgerzentrum Ehrenfeld: Ab 18 Uhr

Karneval in der Torburg: Ab 18 Uhr

Die Schneeballparty am Karnevalssonntag in der Wolkenburg: Ab 19:11 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg: Ab 21 Uhr

Kitkatclub im Bootshaus: Ab 22 Uhr (Nur Abendkasse)

Karneval 2023 in Köln: Diese Partys finden an Rosenmontag, 20. Februar, statt

Karneval auf de Schaafenstraße: Ab 11 Uhr

Karneval in der Wohngemeinschaft: Ab 13 Uhr

Karneval in der Bagatelle Südtstadt: Ab 13:11 Uhr

After-Zoch-Party im Gaffel am Dom: Einlass ab 15 Uhr (Tickets im Vorverkauf)

Karneval im Bumann & Sohn: Ab 15 Uhr

Karneval 2023 in der Roonburg: Ab 16 Uhr

Karneval in der Torburg: Ab 16 Uhr

Karneval 2023 in den Hängenden Gärten: Einlass ab 17 Uhr

Karneval im Schuss: Ab 18 Uhr

Karneval 2023 in Köln: Diese Partys finden an Veilchendienstag, 21. Februar, statt

Karneval auf de Schaafenstraße: Ab 11 Uhr

Karneval im Schuss: Ab 14 Uhr

Karneval im Bumann & Sohn: Ab 15 Uhr

Unabhängig von Partys gibt es im Kölner Karneval wieder eine ganze Reihe an unterschiedlichen Veranstaltungen. Und wer an den zahlreichen Sitzungen des Kölner Karnevals interessiert ist, sollte sich frühzeitig um Karten kümmern. 24RHEIN zeigt außerdem, welche Sitzungen im Kölner Karneval stattfinden.

Karneval feiern in Köln: Partys im Bootshaus und Tanzbrunnen

Sowohl das Bootshaus als auch der Tanzbrunnen veranstalten über Karneval diverse Partys. Im Bootshaus, als einer der bekanntesten elektronischen Clubs Kölns, wird an Weiberfastnacht und Karnevalssonntag jeweils ab 18 und 22 Uhr gefeiert. Auch im Tanzbrunnen wird an Karneval für Stimmung gesorgt: Dort kann über das gesamte Karnevalswochenende (17. bis zum 19. Februar) bei verschiedenen Veranstaltungen gefeiert werden. (cj) Fair und unabhängig informiert, was in Köln passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

