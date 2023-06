„Hambach Loop“: Riesiger Radweg um den zweitgrößten See Deutschlands geplant

Plan für NRW

+ © Neuland Hambach / bgmr Landschaftsarchitekten Rund um den zweitgrößten See Deutschlands am Tagebau Hambach soll ein gigantischer Radrundweg entstehen. © Neuland Hambach / bgmr Landschaftsarchitekten

Aus den Tagebauen in NRW soll eine attraktive Wald-Seen-Landschaft werden – mit dem zweitgrößten See Deutschlands, und einem 42 Kilometer langen Radweg.

Hambach – Aktuell sieht man am Tagebau Hambach in NRW nur graubraune Mulden, so weit das Auge reicht. Doch das will RWE ändern: Der Energiegigant will die gigantischen Kraterlandschaften zum zweitgrößten See Deutschlands formen – mitsamt einer attraktiven Wald-Seen-Landschaft. Dafür sollen 4,3 Milliarden Liter Wasser unter anderem aus dem Rhein das riesige Tagebauloch fluten. Drumherum soll ein Kilometer langer Radrundweg entstehen: der „Hambach Loop“.

24RHEIN zeigt, wie der „Hambach Loop“ aussehen soll und was die Anrainerkommunen sich von dem Radrundweg erhoffen.