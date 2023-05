Riesiger neuer See in NRW soll Strom erzeugen – Doch es gibt Probleme

Tagebau

+ © RWE Laut RWE soll schon zehn Jahre nach dem Beginn der Flutung der Tagebaugrube eine größere Wasserfläche genutzt werden können. Die Grafik zeigt geplante schwimmende Solarzellen auf dem See, mit deren Hilfe Strom produziert werden soll. © RWE

RWE will im Tagebau Hambach einen riesigen See anlegen. Der soll Naherholungsgebiet und Stromlieferant zugleich sein. Aber es gibt massive Kritik.

Köln – Im Tagebau Hambach, wo RWE jahrzehntelang Braunkohle abgebaut hat, soll einmal der zweitgrößte See Deutschlands entstehen. RWE will dazu Milliarden Liter Wasser aus dem Rhein entnehmen. Mithilfe des Sees will das Energieunternehmen künftig auch grünen Strom erzeugen. Die Idee: Auf der riesigen Seefläche sollen Solarmodule schwimmen, sogenannte Floating-Photovoltaikanlagen. Der Energiekonzern verspricht sich hohe Energie-Erträge. Umweltschützer aber sind strikt gegen die Schaffung des künstlichen Sees. So befürchtet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in NRW, dass das Rheinwasser viel zu belastet ist. Und der BUND ist nicht der einzige Kritiker.

24RHEIN berichtet, wer sich noch gegen das geplante Mega-Projekt am Tagebau Hambach ausspricht.