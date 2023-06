„Rhein in Flammen“ in Bonn – so könnte das Event in Zukunft ablaufen

Feuerwerk über dem Rhein

„Rhein in Flammen“ in Bonn könnte sich ab 2024 verändern. In einigen Wochen entscheidet die Stadt, mit welchem Konzept die Veranstaltungen in Zukunft stattfinden.

Bonn – Schiffe und Feuerwerk auf dem Rhein, live Musik und gute Laune. Seit Jahren begeistert Rhein in Flammen viele Menschen. Tausende Menschen strömen Jahr für Jahr zu den Veranstaltungen der Eventreihe an den Rhein. Wie in den Jahren zuvor findet auch Rhein in Flammen 2023 in Bonn, Bingen, Rüdesheim, Spay, Koblenz, Oberwesel, St. Goar und St. Goarshausen statt. Für Rhein in Flammen in Bonn gibt es bereits jetzt zwei Konzepte, wie das Event in Zukunft ablaufen könnte.

Rhein in Flammen 2024 – wie das Event in Zukunft aussehen könnte

+ Rhein in Flammen soll ab 2024 mit einem neuen Konzept stattfinden (Archivfoto). © Volker Preusser/Imago

Rhein in Flammen findet jährlich zwischen Mai und September in mehreren Städten entlang des Rheins statt. Rhein in Flammen in Bonn ist dabei immer der Auftakt Anfang Mai. Bisher findet das Event sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite des Rheins bei Bonn statt. Auf Bühnen an der Rheinaue treten dabei verschiedene Künstler und Musiker auf. Auf dem Rhein ist bei Rhein in Flammen in Bonn ein langer Schiffskonvoi zu sehen. Das Highlight war das große Abschlussfeuerwerk am Abend.

Die Stadt Bonn startete für die Jahre 2024 bis 2026 ein sogenanntes Interessensbekundungsverfahren. Dabei konnten sich Interessierte für die Ausrichtung zukünftiger Rhein in Flammen-Events in Bonn bewerben. Laut der Stadt Bonn gingen dazu bisher drei Bewerbungen ein. Zwei der Bewerber erfüllen die von der Stadt vorgegebenen Kriterien für die Eventreihe.

Rhein in Flammen 2024 – so sehen die Vorschläge aus ► Vorschlag 1: Rhein in Flammen mit der Rheinaue als Hauptveranstaltungsort. Das Rheinufer im Bereich der Rheinaue und am Bonner Bogen soll in Rhein in Flammen auch integriert werden. Neben Feuerwerken soll es auch andere Illuminationen geben. ► Vorschlag 2: Rhein in Flammen mit verschiedenen Veranstaltungsflächen entlang der Rheinaue. Auch das Rheinufer bis auf Höhe der Innenstadt soll in Rhein in Flammen integriert werden. Die linksrheinische Rheinuferpromenade soll als Verbindung zur Innenstadt dienen. Auch hier soll es Feuerwerke und andere Illuminationen geben.

Zukunft von Rhein in Flammen: Entscheidung zur Neuausrichtung soll bis Ende August 203 fallen

Bis klar ist, welcher der beiden Bewerber den Zuschlag für die Neuausrichtung von Rhein in Flammen erhält, wird es noch etwas dauern. Denn laut Stadt Bonn wurden in einem ersten Schritt zunächst die Vertreter des Stadtrates über die beiden Bewerbungen informiert. Nach Ende der Sommerferien am 4. August 2023 sollen weitere Schritte folgen. „Eine Entscheidung soll Ende August 2023 fallen“, so die Stadt. Der Bewerber, der den Zuschlag für seinen Vorschlag erhält, darf Rhein in Flammen dann von 2024 bis 2026 ausrichten. Wann Rhein in Flammen 2024 stattfindet, ist bisher noch nicht bekannt.

Rhein in Flammen Rhein in Flammen ist eine Eventreihe von Feuerwerken entlang des Rheins. Sie findet jedes Jahr zwischen den Monaten Mai und September an mehreren Orten entlang des Mittelrheins in NRW und Rheinland-Pfalz statt. Neben Schiffstouren über den Rhein gibt es an den Veranstaltungstagen von Rhein in Flammen zudem Live-Musik und andere Programmpunkte am Rheinufer. Rhein in Flammen findet in Bonn, Bingen, Rüdesheim, Spay, Koblenz, Oberwesel, St. Goar und St. Goarshausen statt.

Rhein in Flammen 2023 – die Termine im Überblick

Bereits seit Mai laufen die Veranstaltungen von Rhein in Flammen 2023. Am 6. Mai fand Rhein in Flammen in Bonn statt. Am 1. Juli wird der Schiffskonvoi dann in Bingen und Rüdesheim zu sehen sein. Von August bis September gibt es dann noch weitere Termine von Rhein in Flammen 2023. Rhein in Flammen ist in diesem Jahr noch an folgenden Orten zu sehen:

„Rhein in Flammen 2023“ in Bingen und Rüdesheim (Rheinland-Pfalz) : Samstag, 1. Juli 2023

: Samstag, 1. Juli 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in Spay und Koblenz (Rheinland-Pfalz): Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in Oberwesel (Rheinland-Pfalz): Samstag, 9. September 2023

Samstag, 9. September 2023 „Rhein in Flammen 2023“ in St. Goar und St. Goarshausen (Rheinland-Pfalz): Samstag, 16. September 2023

(jr)

