Explosionen und Evakuierung in NRW-Stadt: Großbrand zerstört Lagerhalle

Enorme Zerstörung

+ © Andreas Eickhoff Explosionen und Stichflammen in NRW-Stadt: Großbrand zerstört Lagerhalle © Andreas Eickhoff

Eine Lagerhalle in Rheda-Wiedenbrück wurde bei einem Großbrand am Samstagabend komplett zerstört. Anwohner mussten aufgrund der Rauchentwicklung evakuiert werden.

Rheda-Wiedenbrück - Rund 300 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften am späten Samstagabend in Rheda-Wiedenbrück im Nordosten Nordrhein-Westfalens gegen ein Flammeninferno im Industriegebiet am Bosfelder Weg. Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm: Der Großbrand zerstörte eine mehrere tausend Quadratmeter große und mehr als 100 Jahre alte Fabrik- und Lagerhalle. Zwei Familien mussten aus ihren nahegelegenen Häusern evakuiert werden, schreibt wa.de.

Rheda-Wiedenbrück: Großbrand zerstört Lagerhalle - Anwohner evakuiert

Gegen 20.40 gingen gleich mehrere Anrufe bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr Gütersloh ein. Der erste Löschzug, der nach kurzer Zeit eintraf, forderte direkt alle in der Umgebung verfügbaren Kräfte zur Einsatzstelle. Drei Lagerhallen standen innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand.

Die Feuerwehr sicherte zunächst mit einer Riegelstellung ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch Anwohner aus umliegenden Wohnhäusern durch die Feuerwehr evakuiert. Meterhohe Flammen schlugen derweil aus den Hallen-Komplexen. Was in den riesigen Hallen gelagert wurde und wie es zu dem verheerenden Brand kam, ist bisher nicht bekannt. Es waren aber mehrere Explosionen und darauffolgende Stichflammen zu sehen.

+ In Rheda-Wiedenbrück würde eine Lagerhalle bei einem Großbrand komplett zerstört. © Andreas Eickhoff

Mit mehreren Drehleitern versuchte die Feuerwehr gegen die Flammen anzukommen, dies schien jedoch erst nach einem massiven Einsatz von Löschwasser eine Wirkung zu zeigen. Aus allen Richtungen beaufschlagten die Kräfte das Gebäude mit Wasser. Eine Drohne der Feuerwehr brachte wichtige Informationen und Luftbilder direkt an die Einsatzleitung vor Ort. Wie auch schon beim Großbrand in Soest wurde aus umliegenden Städten überörtliche Hilfe angefordert.

Explosionen und Evakuierung in NRW-Stadt: Großbrand zerstört Lagerhalle

Den Flammen konnten die Hallendächer nicht lange standhalten. Bereits nach etwa 30 Minuten stürzten die Hallen komplett in sich zusammen. Ein Bagger riss mit einem Greifer die restlichen Gebäudemauern ein, so zeigte sich eine optimale Löschwirkung. Erst nach sechs Stunden zeigten sich dann endlich erste Löscherfolge, die Flammen wurden deutlich kleiner. Über die Warn-App NINA wurden Bewohner dazu angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es wurden spezielle Messfahrzeuge angefordert, welche die Umweltbelastung der Brandgase messen.

Die Löscharbeiten am Sonntag dauern voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden. Auch die Bahnstrecke in Rheda war von dem Großbrand betroffen. Die Notfallmanager der Deutschen Bahn machten sich ein Bild von der Lage vor Ort. Auch das Deutsche Rote Kreuz wurde in der Nacht verständigt. Die Helfer stellten ausreichend Essen sowie warme und kalte Getränke zur Verfügung. Zu Wochenbeginn brach ebenfalls ein Großbrand aus. Zahlreiche Tiere starben in der Nähe von Münster.