Hund fährt alleine mit der Bahn – „Mein Hund fährt gerne Zug“, sagt seine Besitzerin

Hund Balou ist in Erftstadt alleine in die RE12 gestiegen. In Köln nahm ihn die Polizei in Empfang – und ging auf die Suche nach seinem Frauchen.

Köln – Viele Menschen fahren gerne Zug, doch anscheinend gilt das auch für Hunde. Denn für einen dreijährigen osteuropäischen Schäferhund ging es am Donnerstag auf kleines Bahn-Abenteuer – mit glücklichem Ausgang.

Hund fährt an seinem Geburtstag alleine mit der Bahn – Zugfahren ist seine Leidenschaft

Am Bahnhof Erftstadt (im Rhein-Erft-Kreis) bemerkte der Zugführer der RE12 am Freitagmorgen (4. August), dass ein Hund ohne Begleitung eingestiegen ist. Die Strecke des RE12 verläuft über Trier, Mechernich und Euskirchen nach Köln. Der Zugführer informierte die Bundespolizei. Polizisten nahmen den besonderen Fahrgast dann am Hauptbahnhof Köln in Empfang und brachten ihn auf die Wache. „Dort fühlte der Gast sich sichtlich wohl“, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Dann stellte sich allerdings die Frage: Wer ist das Herrchen oder das Frauchen von Balou?

Hund fährt alleine Zug – Polizei suchte Frauchen

Mit einem Post auf Social Media suchte die Polizei nach dem oder der Besitzerin des Hundes. Währenddessen brachte die Feuerwehr den Schäferhund ins Tierheim Zollstock. In einem Zug der Linie RE19 hatte sich im Vorjahr ebenfalls ein Vorfall mit einem Hund ereignet: Dort wurde ein Pinscher offenbar seinem schlafenden Herrchen geklaut.

Bereits kurze Zeit später meldete sich die Besitzerin. Sie gab an, „dass Balou, der gestern Geburtstag hatte, zu Hause sämtliche Türen öffnete, um seiner Leidenschaft, dem Zugfahren, nachzukommen“. Als sie sein Verschwinden bemerkt hatte, hatte sie nach eigenen Worten sofort vermutet, dass Balou wieder Zug fahre. „Mein Hund fährt gerne Zug“, erklärte sie. Das Wiedersehen gab es dann im Tierheim Zollstock – „so dass einem unbeschwerten Wochenende nichts mehr im Wege steht“, wie es die Polizei formuliert. (mlu mit dpa)