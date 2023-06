Rauchwolke aus Kanada könnte für „interessante Farben“ am Himmel über NRW sorgen

Waldbrände in Nordamerika

+ © NurPhoto/Imago Nach den Waldbränden in der kanadischen Provinz Quebec war New York Anfang Juni in einem gelb-grauen Schleier gehüllt. © NurPhoto/Imago

Durch Waldbrände in Kanada hat sich eine gigantische Rauchwolke gebildet. Nun zieht der Rauch nach Deutschland. Was hat das für Folgen für NRW?

Köln – Ein gelb-grauer Schleier lag Anfang Juni über der US-Metropole New York. Grund dafür sind die verheerenden Waldbrände, die nun schon seit Monaten in der kanadischen Provinz Quebec lodern. In einigen Städten gelten Warnungen, von Aktivitäten im Freien wird abgeraten. Jetzt zieht die Rauchwolke in Richtung Europa, und wird in wenigen Tagen Deutschland und NRW erreichen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Sie könnte für besondere Bilder sorgen: „Es kann gut sein, dass ein paar interessante Farben in der Dämmerung zu sehen sein werden“, erklärt ein Experte des DWD.

24RHEIN erklärt, wann die Rauchwolke NRW erreichen wird und was das für Menschen bedeutet.