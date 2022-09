Pussy-Riot-Sängerin: „Geld kann jedoch nicht wichtiger sein als Menschenleben“

Maria Aljochina im Interview

+ © Andreas Rother/wa.de Pussy-Riot-Sängerin Maria Aljochina im Interview: „Geld kann jedoch nicht wichtiger sein als Menschenleben“ © Andreas Rother/wa.de

Maria Aljochina, Sängerin des russischen Künstler-Kollektivs „Pussy Riot“, spricht im Interview über den russischen Krieg, Konzerte und mehr.

Münster – Seit mehr als zehn Jahren protestiert das russische Künstler-Kollektiv „Pussy Riot“ gegen Kremlchef Wladimir Putin und dessen Politik. Verhaftungen und Gefängnisstrafen waren die Folgen.

Sängerin und Frontfrau Maria Aljochina gelang erst im Frühjahr 2022 die Flucht aus ihrem Moskauer Hausarrest. Seither tourt die Band durch Europa. Am Montagabend trat „Pussy Riot“ im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster auf. Dort sprach Simone Toure für wa.de von IPPEN.MEDIA mit Maria Aljochina.

Pussy-Riot-Sängerin Maria Aljochina: „Geld kann jedoch nicht wichtiger sein als Menschenleben“

Maria, Sie protestieren seit mehr als zehn Jahren gegen Putin, nicht erst seit der russischen Invasion in die Ukraine. Was ist Ihre Motivation für den Protest?

Maria Aljochina: Das Problem ist Putin. Er ist ein Heuchler, ein Lügner, ein Mörder. Er ist ein Gesicht des FSB-Systems, das früher das KGB-System war und noch früher das NKWD-System (alle drei sind russische Geheimdienste, Anm. d. Red). Er ist das Gesicht des früheren Überwachungssystems. Er propagiert so genannte traditionelle Werte. Er ist ein Heuchler, wie ich schon sagte. Das war für uns schon lange offensichtlich und ich hoffe wirklich, dass es nun auch dem Rest der Welt klar wird.

Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine haben viele in Deutschland gute Kontakte zu Putin gepflegt. Haben Sie in all den Jahren Unterstützung aus dem Westen vermisst?

Maria Aljochina: Ich glaube, dass viele Menschen verstanden haben, wer Putin ist. Aber das russische Geld war ihnen wichtiger. Geld kann jedoch nicht wichtiger sein als Menschenleben. Und nun sind durch die russische Invasion Millionen Menschenleben zerstört worden. Jetzt ist die Zeit, die Beziehungen mit Putin abzubrechen. Unsere Konzerte und unsere Botschaften sind vielleicht nur ein kleiner Schritt in diese Richtung. Aber wir spielen, wo wir können.

Pussy-Riot-Sängerin Maria Aljochina im Interview über Angst vor Repressalien

Welche Hoffnungen verbinden Sie mit der Tour durch Europa?

Maria Aljochina: Wir erzählen unsere Geschichte und rufen die Leute auf, auch politisch aktiv zu werden. Unser Ziel ist es auch, ein Embargo gegen Gaslieferungen aus Russland zu unterstützen.

Sie sind mehrfach verhaftet und vor Gericht gestellt worden. Und trotzdem protestieren Sie immer weiter gegen die Politik des Kremls. Was treibt Sie persönlich an?

Maria Aljochina: Ich fühle einfach, dass ich das tun muss. Das ist alles. Es ist nichts Besonderes an mir. Ich verstehe, dass ich das machen muss und mache es.

Gibt es noch Mitglieder von Pussy Riot, die in Russland geblieben sind?

Maria Aljochina: Ja, die gibt es. Aber wir nennen keine Namen.

Man sagt, dass zwei Drittel der russischen Bürger den Krieg in der Ukraine unterstützen. Wie erklären Sie sich das?

Maria Aljochina: Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur eine Sache, die die russische Propaganda so darstellt.

Haben manche Russen Angst vor Repressalien?

Maria Aljochina: Es reicht, den Krieg als Krieg zu bezeichnen, und dafür kann man schon eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren erhalten.

Einige Tage vor dem Aufritt von „Pussy Riot“ in Münster kam es dort beim CSD zu einem tödlichen Angriff auf einen jungen Mann. Die Obduktion hat ergeben, dass er ein schweres Schädel-Hirn-Trauma wohl durch den Sturz auf Asphalt erlitten hat.