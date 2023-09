Volksfest in Bonn

Noch bis Dienstag läuft in Bonn der Pützchens Markt. Die Polizei blickt auf die ersten beiden Tage des Volksfests – und zieht Bilanz.

Bonn – Mehr als eine Million Menschen haben den Pützchens Markt 2023 bereits besucht – das vermeldet die Polizei Bonn am Sonntag. Am Freitag hat das Volksfest in Bonn begonnen. Die Polizei blickt auf die ersten beiden Tage des Volksfests zurück – und spricht von einem „ruhigen Einsatzverlauf“.

Pützchens Markt 2023: Bereits eine Million Besucher – Polizei zieht erste Bilanz

Auch, wenn die Kirmes aus polizeilicher Sicht bisher ruhig verlaufen ist, gab es dennoch Einsätze für die Beamten. „Allerdings waren wir in den späten Abend und in den Nachtstunden durchaus gefordert“, wird Einsatzleiter Stefan Scharfenstein (Erster Polizeihauptkommissar) in einer Mitteilung zitiert. Am Abend sei es an beiden Tagen des Pützchens Markts zu Körperverletzungsdelikten gekommen. Man hatte „die Lage jederzeit im Griff“.

Pützchens Markt Der Pützchens Markt ist eines der größten Volksfeste im Rheinland. Die Kirmes hat eine lange Tradition. Auch 2023 sind zahlreiche Fahrgeschäfte auf dem Pützchens Markt 2023 dabei.

Pützchens Markt 2023: Polizei zieht Bilanz für die ersten beiden Tage

136 Personen überprüft

21 Platzverweise ausgesprochen

Ermittlungsverfahren in 26 Fällen wegen Straftaten eingeleitet – in der Mehrzahl Körperverletzungsdelikte

In der Marktschule befindet sich die Koordinierungsstelle von Markt- und Ordnungsamt, auch Polizei und Feuerwehr sind dort ansässig. Von dort aus sind die gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsaußendienst der Stadt auf dem Gelände unterwegs.

Pützchens Markt in Bonn läuft noch bis Montag – Feuerwerk zum Abschluss

Noch bis Dienstag, 12. September, läuft der Pützchens Markt in Bonn. Für Besucher ist die Kirmes am Sonntag und Montag bis 1 Uhr geöffnet, am Dienstag bis 24 Uhr. Gerade bei bestem Sommerwetter dürfte es auch am Sonntag wieder zahlreiche Menschen nach Bonn ziehen. Die Polizei weist allerdings darauf hin, dass die Ausfahrt „Pützchen“ der A59 in Richtung Bonn am Sonntag gesperrt ist. Am Dienstag ist zum Abschluss des Pützchens Markts 2023 zudem ein Feuerwerk geplant. (mlu)

