Pützchens Markt Bonn: Traditionelle Kirmes startet im September – alle Infos

Der Pützchens Markt in Bonn zieht jährlich mehr als eine Million Besucher an. (Archivbild)

In Bonn findet im September wieder der traditionelle „Pützchens Markt“ statt. Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und das Musik-Programm im Überblick.

Bonn – Ab Freitag, 9. September 2022, herrscht in Bonn fröhlicher Trubel – denn dort startet dann der Pützchens Markt. Die traditionelle Kirmes zieht jährlich mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher an. Fünf Tage lang riecht es dann auf den Marktwiesen Pützchen in Bonn-Beuel wieder nach gebrannten Mandeln, Bratwurst und anderen Leckereien. Adrenalin-Kicks können Kirmes-Fans auf den zahlreichen Fahrgeschäften erleben. Ein Überblick über Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und Live-Auftritte.

Pützchens Markt 2022: Traditionelle Kirmes in Bonn

Was? Pützchens Markt Bonn

Wann? Freitag, 9. September bis Dienstag, 13. September 2022 (Öffnungszeiten für den Pützchens Markt im Überblick)

Wo? Marktwiesen Pützchen, 53229 Bonn-Beuel

Pützchens Markt: Live-Auftritte von Kasalla, Miljö, Paveier – diese Bands sind dabei

Für musikalische Unterhaltung sorgen verschiedene Bands aus der Region. So werden auf dem Pützchens Markt die Bands Kasalla, Miljö, Paveier und Räuber auftreten. Zur Eröffnung steht am 9. September 2022 die Band Klüngelköpp im Festzelt auf der Bühne.

Kasalla

Miljö

Paveier

Räuber

Klüngelköpp

Pützchens Markt: Die Öffnungszeiten 2022 im Überblick

Geöffnet hat der Pützchens Markt oft bis in die frühen Morgenstunden, am letzten Kirmestag jedoch nur bis 24 Uhr. Die Öffnungszeeiten 2022:

Freitag, 9. September: 12 bis 3 Uhr

Samstag, 10. September: 12 bis 3 Uhr

Sonntag, 11. September: 10 bis 1 Uhr

Montag, 12. September: 12 bis 1 Uhr

Dienstag, 13. September: 12 bis 24 Uhr

Pützchens Markt 2022: Welche Fahrgeschäfte gibt es auf der Kirmes in Bonn?

Mit der Wilden Maus durch die Lüfte sausen, Gänsehaut-Feeling im „Ghost - Der Geisterdschungel“ erleben oder ein paar Runden auf dem Looping-Karussell „Infinity“ drehen – das ist auf dem Pützchens Markt 2022 möglich. Ein Überblick, welche Fahrgeschäfte und Attraktionen es auf dem Pützchens Markt gibt:

Ghost Rider



Ghost - Der Geisterdschungel



Aeronaut Kettenhochflieger



Looping-Karussell Infinity



Kreiselschaukel Frisbeee



Wilde Maus



Europa-Riesenrad



Apollo 13



Voodoo Jumper



Nessy



Break Dance



Octopussy

Pützchens Markt: Wo können Besucher parken?

Wer den Pützchens Markt besuchen will, kommt am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festgelände. Denn auf den Straßen kann es ziemlich voll werden. „Die Straßen rund um das Festgelände Pützchens Markt werden auch in diesem Jahr wieder während der Markttage gesperrt sein“, teilte die Stadt Bonn dazu mit. Zudem kann auch die Parkplatzsuche je nach Andrang zur Geduldsprobe werden. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte, kann sein Fahrzeug zum Beispiel am Parkplatz Pützchens Markt Ennertbad abstellen. Einen Parkplatz in der Nähe gibt es auch an der Straße „Auf den Sauren Wiesen“.

