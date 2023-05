BVB-Meisterspiel in Dortmund – diese City-Kneipen übertragen live

Public-Viewing-Drama

Es ist die Frage der Woche in Dortmund: „Wo guckst du das BVB-Spiel?“ Kneipen am Alten Markt dürften eine beliebte Antwort sein. Es droht Chaos.

Dortmund – Für Dortmunder gibt es diese Woche fast kein anderes Thema als die mögliche Meisterschaft des BVB am Samstag (27. Mai). Schon seit Dienstag (23. Mai) steht fest: Es wird kein Public Viewing am Friedensplatz geben. Jetzt suchen Borussen verzweifelt nach Möglichkeiten, das Meisterschafts-Endspiel zu gucken. RUHR24 hat in den City-Kneipen rund um den alten Markt nachgefragt. Die Leitungen brennen.

„Jeden Tag 200-300 Anrufe“ im Dortmunder Café Central – Wirtin will mit allen gemeinsam BVB gucken

„Wir wollen ja alle gemeinsam Fußball gucken“, sagt Nadine, als sie hinterm Tresen des Café Central steht. Sie ist die Wirtin des kleinen Gastro-Betriebs, der in einer Seitengasse am alten Markt liegt. Die Dortmunder Bar zeigt das Endspiel des BVB gegen den FSV Mainz 05 und öffnet am Samstag bereits um 11 Uhr. Obwohl sie gerne mit allen zusammen eine Meisterschaft feiern würde, muss sie einige Fans enttäuschen.

Nach eigenen Angaben hätte das Central schon seit Monaten Reservierungen für den letzten Spieltag. Nadine sagt: „Das tut mir so leid, für Leute, die das sehen wollen, aber wir haben jeden Tag 200 bis 300 Anrufe für Reservierungen am Samstag.“ Trotzdem würden nicht nur BVB-Fans mit Buchungen hereingelassen. „Wer sich reinstopfen will, kann das so lange Platz ist gerne machen“, sagt die Wirtin aus Dortmund.

Nadine selbst habe schon bei den BVB-Meisterschaften 2011 und 2012 im Café Central gearbeitet. Mittlerweile gehört ihr der Betrieb am alten Markt in Dortmund. Auf das Spiel am Samstag freut sie sich schon besonders und sagt: „Wenn wir gewinnen, wird das richtig geil.“ (mehr News aus Dortmund bei RUHR24)

Wenkers-Betreiber am Alten Markt in Dortmund vermutet wegen BVB-Endspiel Nacht-Camper

Auch das Wenkers am alten Markt überträgt Samstag das BVB-Endspiel und öffnet ab 10 Uhr. Laut Angaben des Betreibers Jörg Kemper, hätte die Dortmunder Eckkneipe „drei Reservierungen und ab da ist dann Freestyle“. Kemper könne sich dabei sogar vorstellen, dass BVB-Fans über Nacht ihre Zelte aufschlagen und sagt: „Jeder weiß, die Plätze sind rar. Es gibt kein Public-Viewing. Dann haben wir wahrscheinlich hier Leute um 10 Uhr vor der Tür stehen, die über Nacht gecamped haben.“

Realistisch gesehen rechne er damit zwar nicht, aber trotzdem gehe er davon aus, dass die ersten Besucher um 8 Uhr vorm Wenkers stehen. „Wir führen in den letzten 3 Wochen fast 400 Telefonate täglich und alle kriegen die gleiche Info: Wer früh hier ist, kriegt einen Platz“, sagt Kemper. Nach seinen Angaben hätte die Dortmunder Bar für Samstag 250 Indoor-Plätze. Das Spiel in der Außengastronomie zu gucken, ist dabei keine Option.

+ Das Wenkers am alten Markt öffnet Samstag (27. Mai) ab 10 Uhr. Betreiber Jörg Kemper kann sich sogar vorstellen, dass Fans nachts campen, um das BVB-Meisterspiel in einer Kneipe gucken zu können. © Marian von Hatzfeld/RUHR24

Laut Kemper hätte das Wenkers eine Duldung der Stadt Dortmund, BVB-Spiele draußen zu übertragen. Ihm sei aber klar gewesen, dass die Regelung für Samstag aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen nicht gelten werde. Trotzdem ärgert er sich und sagt: „Den Alten Markt abzuriegeln ist grundsätzlich eine gute Idee, aber weil es kein Public-Viewing gibt, haben Menschen ja keine Alternative.“ Aber wie viele Menschen dürfen Samstag überhaupt auf den Alten Markt?

Kapazitäten am Alten Markt in Dortmund bei BVB-Endspiel begrenzt: „2500 Menschen sind nicht viel“

Bereits am Dienstag (23. Mai) teilte die Stadt Dortmund mit, dass es Samstag ein Sperrkonzept für den alten Markt gibt. Bei Überfüllungen oder Störungen wird der Zugang gesperrt. Auf Anfrage von RUHR24 wollte sich die Stadtverwaltung bisher nicht äußern, ab welcher Personenzahl das passiere. Wenkers-Betreiber Jörg Kemper scheint aber mehr zu wissen und sagt: „2500 Menschen sind nicht viel. Alleine in den Betrieben sind 200 oder 300 Leute.“

Der Wirt denkt, dass der Markt schon abgeriegelt wird, bevor im Stadion überhaupt die Meisterschale übergeben wird. „Die Partymeile ist ja in der Stadt und vor allem am Brunnen“, sagt Kemper. Trotz des drohenden Chaos freut er sich auf Samstag und hofft auf „eine Atmosphäre, die jeder aufsaugen will“. Die gibt es dann vielleicht auch direkt nebenan am alten Markt in Dortmund.

+ Der alte Markt gilt in Dortmund als einer der beliebtesten Meisterfeier-Orte. Für das Meisterfinale des BVB gegen Mainz wird er aus Sicherheitsgründen sogar begrenzt. © Marian von Hatzfeld/RUHR24

BVB-Endspiel um die Meisterschaft: „Maximilian“ öffnet ab 9 Uhr – Gänsemarkt empfängt nur Reservierungen

Neben dem Wenkers und dem BVB-Fanshop am Alten Markt in Dortmund liegt das Café Maximilian. Laut einem Angestellten öffnet der Betrieb bereits ab 9 Uhr am Samstag und stellt damit die früheste Möglichkeit dar, einen Platz zu ergattern und schon morgens Kaltgetränke zu genießen. Das Maximilian habe nur ein paar Reservierungen angenommen. Danach gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Bei einer anderen beliebten Adresse brauchen Dortmunder es leider nicht zu versuchen: Der Gänsemarkt ist für das BVB-Endspiel am Samstag bereits ausgebucht und nimmt keine Reservierungen mehr an. Das verkündete der Betreiber auf der Facebook-Seite des Gänsemarkts. Aber auch Abseits des Alten Markts wird Fußball gezeigt.

„Hubert‘s“ in Dortmund hat noch Platz für BVB-Endspiel – „Ich lasse mir den Spaß nicht nehmen“

„Wer da ist, ist da“, sagt Hubert, der Wirt des gleichnamigen „Hubert‘s“ an der Hansastraße 74 in Dortmund. Die Kneipe direkt am Hansaplatz öffnet am Samstag um 11 Uhr und hat bisher drei Reservierungen für das BVB-Endspiel. „Der Rest ist nach freier Entfaltung“, sagt Hubert. Während des Gesprächs mit RUHR24 klingelt sein Handy. Der Wirt nimmt ab und grüßt einen Kunden.

Obwohl es sich scheinbar um einen Bekannten handelt, könne der Wirt ihm für das BVB-Spiel keine feste Zusage machen. Er sagt: „Die Leute kommen schon früh, und wenn ihr dann erst um 15 Uhr kommt, ist das doof. Du weißt ja, der frühe Vogel fängt den Wurm.“ Dortmunder, die sich einen Platz im Huberts ergattern wollen, sollten dementsprechend auch früh anreisen.

+ Auch das Huberts am Hansamarkt zeigt das BVB-Meisterspiel gegen Mainz 05. Betreiber Hubert sagt: „Wer da ist, ist da.“ © Marian von Hatzfeld/RUHR24

Aber auch Hubert freut sich auf Samstag und lasse sich den Spaß nicht nehmen. „Jetzt muss ich aber erstmal 30 Mexikaner für Samstag machen“, sagt er und lacht. Auf Spaß und eine BVB-Meisterfeier am Wochenende dürfte wohl ganz Dortmund hoffen. Dafür muss der BVB am Samstag um 15.30 Uhr aber erstmal gegen Mainz 05 gewinnen.

Die von RUHR24 aufgeführten City-Kneipen, sind natürlich nicht die einzigen Kneipen, die das BVB-Spiel am Samstag (27. Mai) übertragen. So oder so, sollten Interessierte am Samstag früh in die Innenstadt fahren, wenn sie das Spiel in einer Gastronomie schauen wollen.

