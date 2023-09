Prinz Harry und Meghan in Düsseldorf: Hier können sie die Royals sehen

Ab Samstag, 9. September

Im September sind Prinz Harry und Meghan mehrere Tage in Düsseldorf. Los geht es am Samstag. Aber wo genau treten die Royals auf? Der Überblick.

Düsseldorf – Düsseldorf wird im September noch glamouröser, als es die Stadt am Rhein ohnehin schon ist. Denn vom 9. bis zum 16. September finden die Invictus Games 2023 statt – und dafür reisen auch Prinz Harry und Meghan an. Immerhin ist das internationale Sportereignis für Soldatinnen und Soldaten, die Verletzungen im Einsatz und Dienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben, eine wahre Herzensangelegenheit der Royals. Aber was ist über den Düsseldorf-Aufenthalt der beiden bekannt – und wo kann man Meghan und Harry sehen?

Prinz Harry und Meghan in Düsseldorf: Gleich mehrere große Auftritte geplant

+ Im September sind Prinz Harry und Meghan mehrere Tage in Düsseldorf (Archivbild). © Christopher Neundorf/Imago

Wirklich viele offizielle Details über den Aufenthalt der Royals sind nicht bekannt. Fest steht: Prinz Harry wird während der kompletten Invictus Games – also vom 9. bis zum 16. September – vor Ort sein. Anreisen dürfte er frühestens am Freitagabend, da er sich aktuell noch in Großbritannien aufhält. Doch viel Zeit bleibt nicht. Sein erster großer Auftritt in Düsseldorf: Die Eröffnungszeremonie am Samstag, 9. September. Dort hält er unter anderem eine Rede. Hierfür gibt es sogar noch Tickets, allerdings auf den hinteren Rängen. Danach gibt es für den Royal einen kurzen Abstecher nach Mainz, Prinz Harry besucht das Aktuelle Sportstudio. Anschließend geht es dann wieder zurück nach Düsseldorf.

Bei Meghan sieht das anders aus: Ein Sprecher des Paares hat zwar bestätigt, dass die Herzogin kurz nach Beginn der Spiele nach NRW kommen wird, wann genau, ist jedoch unklar. Zeitweise hieß es, dass die 42-Jährige die Abschlusszeremonie zum Teil moderieren soll, davon war zuletzt jedoch nicht mehr die Rede. Aktuell heißt es, dass Hadnet Tesfai und Steven Gätjen die Moderation übernehmen und unter anderem die Sängerin Rita Ora auftritt. Außerdem sollen Prinz Harry und Bundestagspräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede halten.

Prinz Harry und Meghan in Düsseldorf: Hier können sie die Royals sehen

Samstag, 9. September: Eröffnungsfeier der Invictus Games 2023 in der Merkur-Spielarena (Beginn 18 Uhr): An der Zeremonie soll Harry alleine auftreten, da Meghan erst später anreist.

Eröffnungsfeier der Invictus Games 2023 in der Merkur-Spielarena (Beginn 18 Uhr): An der Zeremonie soll Harry alleine auftreten, da Meghan erst später anreist. Samstag, 16. September: Abschlussfeier der Invictus Games 2023 in der Merkur-Spielarena (Beginn 20 Uhr): Harry und Meghan zusammen

Abschlussfeier der Invictus Games 2023 in der Merkur-Spielarena (Beginn 20 Uhr): Harry und Meghan zusammen Anmerkung: Hierbei handelt es sich lediglich um offizielle, bestätigte Termine in Düsseldorf.

Meghan und Harry: Prinz Harry feiert 39. Geburtstag in Düsseldorf

Wann und wo Prinz Harry und Meghan sonst noch auftreten, ist unklar. Einen offiziellen Ablauf zu ihrer Düsseldorf-Reise gibt es nicht. Auch die Unterkunft der beiden ist geheim. Der Grund: Sicherheitsbedenken. Kein Einzelfall bei den Royals.

Ähnlich sah es bei dem Düsseldorf-Besuch von Meghan und Harry im vergangenen Jahr aus. Der Grund ihrer damaligen Reise: Ebenfalls die Invictus Games 2023. Neben einem Besuch im Rathaus bei Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und in der Merkur-Spielarena als Austragungsort der Sportveranstaltung soll es laut verschiedenen Medienberichten eine Schifffahrt über den Düsseldorfer Rhein gegeben haben.

Denkbar, dass es auch beim diesjährigen Düsseldorf-Aufenthalt der Royals ein bisschen Sightseeing gibt. Immerhin feiert Prinz Harry am 15. September (Freitag) seinen 39. Geburtstag. Wie genau, ist jedoch nicht bekannt. Auch, ob dann Meghans und Harrys Kinder Archie und Lillibet dabei sind, ist unklar. (jw) Fair und unabhängig informiert, was in Köln, Düsseldorf und NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

