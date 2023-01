Kommunikationsforscher ist sicher: Prinz Harry droht weitere Eskalation

Royale Enthüllungen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marvin K. Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Marvin K. Hoffmann schließen

Das Buch von Prinz Harry sorgt für Schlagzeilen. Armin Scholl, Kommunikationswissenschaftler aus Münster, ist sicher, dass ihm eine weitere Eskalation droht.

Hamm/Münster – Die royale Welt ist eine andere seit den Veröffentlichungen von Prinz Harry und dessen Frau Meghan. Die Netflix-Doku, ein Interview, das unter anderem auch bei RTL und N-TV im deutschen Fernsehen lief, jetzt auch noch das Buch. Der einstige Soldatenprinz befindet sich auf einem Feldzug gegen die Ordnung – der Krone. Er schafft es, seine Familie ins Rampenlicht zu rücken, obwohl sie sich schon immer dort befand. Es ist eine öffentliche Zurschaustellung der adligen Eskapaden sondergleichen. Armin Scholl, Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft der WWU Münster, weiß, warum Harry und die Monarchie die weitere Eskalation nicht mehr verhindern können. Es gibt aber einen Ausweg.

Prinz Harry enthüllt mit seinem Buch royale Skandale und setzt die Monarchie unter Druck

Royale Skandale sind so alt wie die Monarchie in England selbst. Bislang konnten sie nur mehr oder weniger gut vertuscht werden. Prinz Harry hat mit seinen Enthüllungen ein neues Zeitalter eingeläutet, die öffentliche Teilhabe an den königlichen Streitigkeiten auf ein neues Level gehoben. Nicht verwunderlich, meint der Experte.

„Private Angelegenheiten öffentlich zu machen, ist oft ein Spiel über Bande: In einem privaten Konflikt kann es zwar auch Dritte oder ein Publikum geben, die man jeweils um Unterstützung bittet, aber in der Öffentlichkeit hat diese Unterstützung mehr Gewicht und kommt aufgrund der Vielzahl der Reaktionen mit geballter Wucht auf den Kontrahenten zu“, erklärt Prof. Dr. Armin Scholl von der WWU Münster (NRW) im Gespräch mit wa.de. Das Phänomen ist dabei aus vielen Bereichen bekannt – wie etwa bei Gerichtsprozessen von öffentlichem Belang. Verteidiger zerren ihre angeklagten Mandanten schon mal gerne ins grelle Licht der Opfer-Scheinwerfer und diffamieren so die Gegenseite. Das Ziel: den Richter zu beeinflussen.

Prinz Harry könnte sich mit seinem Buch ein klassisches Eigentor geschossen haben

„Im Fall des britischen Königshauses ist die Öffentlichkeit sozusagen selbst der Richter“, erklärt Kommunikationsforscher Prof. Dr. Scholl. Die Veröffentlichungen von Prinz Harry seien aber insofern riskant, „als er nicht kontrollieren kann, wie sich die öffentliche Meinung entwickelt.“ Die Folge könnte ein klassisches Eigentor sein. Die Enthüllungen würden in diesem Fall dem Ruf des Prinzen im Exil mehr schaden als nützen. „Es kann auch sein, dass sich die Stimmung gegen alle richtet; das Königshaus wird dann generell abgewertet, weil sich dessen Mitglieder so verhalten und ihre Angelegenheiten so unfair öffentlich austragen – also schmutzige Wäsche waschen“, sagte Scholl.

In seinem Buch, auch in den TV-Interviews und der Netflix-Doku, beteuert Prinz Harry immer wieder, dass dies nicht in seinem Interesse läge. Er will, nach eigenen Aussagen, die Situation nicht weiter eskalieren lassen, sei stattdessen auf eine royale Versöhnung aus. Die wird es aber nicht so schnell geben, meint der Kommunikationsexperte.

„Die Eskalation lässt sich nicht mehr verhindern, sobald ein Konflikt öffentlich sichtbar ist beziehungsweise in der Öffentlichkeit ausgetragen wird“, sagt Prof. Dr. Armin Scholl von der Universität Münster. Der Grund liegt auf der Hand: Die öffentliche Meinung lässt sich nicht steuern. Das könnte Prinz Harry nun zum Verhängnis werden. Denn: „Die öffentliche Meinung ist immer emotional, dramatisch und polarisierend bei entsprechenden Themen.“ Für die Königsfamilie und den rebellischen Sprössling kann es dennoch einen Ausweg geben.

Kommunikationsforscher glaubt, dass sie Prinz Harry und die Königsfamilie „auf der Hinterbühne“ einigen könnten

„Im Privaten kann es sein, dass man sich, wenn sich die hitzige öffentliche Meinung abgekühlt hat, in irgendeiner Form einigt – sozusagen auf der Hinterbühne, die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist“, sagt Prof. Dr. Scholl. Zu einer solchen Einigung könne gehören, „dass man sich wechselseitig in Ruhe lässt, also keine öffentlichen Attacken mehr startet“, sagt der Kommunikationsexperte. Das ist die eine Ebene. Es gibt aber auch noch eine zweite.

Diese ist die öffentliche Ebene. „In Bezug auf die Öffentlichkeit wird das Thema irgendwann wieder an Relevanz verlieren. Öffentlichkeit und öffentliche Meinung sind dadurch gekennzeichnet, dass die Themen immer wieder neues Futter benötigen, um dauerhaft diskutiert zu werden. Wenn es nichts Neues mehr gibt, wird das Thema einfach von der öffentlichen Agenda wieder verschwinden“, meint Prof. Dr. Scholl.

Falls Prinz Harry nicht noch nachlegt und das Feuer weiter schürt – genügend Brennholz bestehend aus royalen Eskapaden dürfte er über all die Jahre hinter verschlossenen Kaminzimmertüren angesammelt haben.

Rubriklistenbild: © IMAGO/ANP/picture alliance/dpa/PA Media/Harry: The Interview On Itv1 And