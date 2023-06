Längste Hängebrücke Deutschlands öffnet mit Skywalk Willingen – wer darf sie betreten?

Eröffnung im Sommer

Bald wird die längste Hängebrücke Deutschlands in der Nähe von NRW eröffnet: der Skywalk Willingen. Einige Menschen dürfen sie aber nicht betreten.

Willingen - Die Arbeiten befinden sich in den finalen Zügen. Im zweiten Abschnitt der Sommerferien 2023 soll die längste Hängebrücke Deutschlands für Besucher öffnen. In 100 Meter Höhe können Besucher auf dem Skywalk Willingen an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen die Aussicht genießen und einen geruhsamen Spaziergang veredeln. Die Brücke zu betreten ist jedoch kostenpflichtig. Zudem dürfen nicht alle den Skywalk Willingen betreten, wie wa.de berichtet.

Längste Hängebrücke Deutschlands: Wer den Skywalk Willingen nicht betreten darf

In mehreren Etappen wird der Skywalk Willingen fertiggestellt. Anfang April wurde der Boden der Hängebrücke nach und nach angebracht, dann folgten die Handläufe. „In den zurückliegenden Wochen haben wir dem Skywalk regelrecht beim ‚Wachsen‘ zuschauen können“, sagte Geschäftsführer Arndt Brüne Anfang Juni. Noch in den Sommerferien 2023 dürfen Besucher dann das rund 120 Tonnen schwere Bauwerk passieren, um von der bekannten Mühlenkopfschanze über den Willinger Ortsteil Stryck bis zum Musenberg zu kommen.

Die Eckdaten zum Skywalk Willingen:

Länge: 664 Meter

Breite: 1,30 Meter

Höhe: 100 Meter

Eigengewicht: 120 Tonnen

Zulässige Personen: 750

Kosten: 4 Millionen Euro

Geöffnet: Täglich geöffnet, sowohl im Winter als auch im Sommer

Geschlossen: Bei widrigen Witterungsverhältnissen

Der Skywalk Willingen soll ein Touristenmagnet werden. Besucher können einkehren in eine der zahlreichen ansässigen Gastronomien in der Nähe der dann längsten Hängebrücke Deutschlands. Sowohl am Stryckbahnhof sowie im Strycktal sollen Besuchern genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.

+ Die Talstützen stehen, der Seilzug ist abgeschlossen. Die Arbeiten an Deutschlands längster Fußgängerhängebrücke im nordhessischen Willingen biegen auf die Zielgerade ein. © Swen Pförtner/dpa

Wer jedoch den Skywalk Willingen besuchen möchte ab dem Sommer 2023, sollte einige Faktoren beachten. Denn: Tickets für die Hängebrücke sollen pro Person elf Euro kosten. Zudem sollten Besucher den Wetter-Bericht genau im Auge behalten. Denn bei schlechten Bedingungen wie Starkregen und Sturmböen sperrt sich der Skywalk Willingen automatisch.

+ Skywalk Willingen wird längste Hängebrücke in Deutschland – wer sie betreten darf © Skywalk Willingen

Von einer Überquerung der Hängebrücke ausgeschlossen werden Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen. Aufgrund der Breite und dem Gegenverkehr sei dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Allerdings soll es spezielle Öffnungstage für betroffene Personen geben, wenn dann das Einbahnstraßen-Prinzip gilt.

Ebenso zu Hause oder unmittelbar vor der Brücke warten müssen Haustiere und Fahrräder. Erstere können an abschließbaren Bike-Ständern befestigt werden. Rund 750 Personen dürfen die Hängebrücke gleichzeitig betreten. Bei einer Überschreitung der Zahl, stoppt die Ticketausgabe aus Sicherheitsgründen.

Rubriklistenbild: © Skywalk Willingen