Türkei-Wahl 2023: So funktioniert die Stimmabgabe in NRW

Am 14. Mai 2023 ist die Türkei-Wahl: In NRW können Wahlberechtigte schon ab dem 27. April ihre Stimme abgeben.

Am 14. Mai findet die Türkei-Wahl statt, dann wird sich zeigen, ob die Ära Erdogan endet oder nicht. Türken in Deutschland können schon jetzt wählen – viele leben in NRW.

Köln – Bleibt der türkische Langzeit-Präsident weiter an der Macht in der Türkei? Oder endet bald die Ära Erdogan? Das entscheidet sich am 14. Mai 2023, dann finden die Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt. Auch türkische Staatsbürger, die in Deutschland leben, dürfen mitwählen. Viele von ihnen leben in NRW. Wie läuft die Wahl ab? Wann, wo und wie können Türken, die hier leben, ihre Stimme abgeben?

Wann ist die Wahl in der Türkei 2023?

Die Wahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Seit Donnerstag, dem 27. April, können wahlberechtigte Türken, die in Deutschland leben, bereits ihre Stimme abgeben.

Türkei-Wahl 2023: Wer ist in Deutschland und NRW wahlberechtigt?

In Deutschland leben rund 1,5 Millionen wahlberechtigte Menschen. Sie dürfen bei der türkischen Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgeben. Ein großer Teil von ihnen wohnt im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW: Nach Angaben des Statistischen Landesamts IT.NRW leben aktuell rund 500.000 Menschen mit türkischem Pass in Nordrhein-Westfalen, in keinem anderen Bundesland gibt es mehr Wahlberechtigte.

Wer seine Stimme bei der Türkei-Wahl 2023 abgeben möchte, muss einen türkischen Pass haben. Außerdem müssen sich Wähler vorher ins Wählerverzeichnis eintragen lassen – die Frist dafür ist bereits abgelaufen.

Türkei-Wahl: Wann kann man in Deutschland und NRW wählen?

Seit Donnerstag, 27. April, können stimmberechtigte Türken in Deutschland und NRW ihre Stimme abgeben.

Bis wann kann man bei der Türkei-Wahl in NRW wählen?

Stimmberechtigte Menschen können in Deutschland und NRW noch bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben.

Wo kann man als wahlberechtigter Türke in NRW wählen?

Deutschlandweit stehen die Wahlurnen für die Türkei-Wahl 2023 in türkischen Generalkonsulaten großer Städte. Insgesamt gibt es 16 Standorte für die Wahl.

In NRW können Wahlberechtigte hier ihre Stimme abgeben:

Aachen

Düsseldorf

Essen

Münster

Hürth bei Köln

Quelle: dpa

Kommt Recep Tayyip Erdogan vor der Türkei-Wahl nach NRW?

2017 hatte es Ärger über geplante Auftritte von türkischen Politikern in Deutschland gegeben. Damals ging es um das Referendum zur umstrittenen Einführung einer Präsidialverfassung in der Türkei, die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Machtbefugnisse verleihen sollte. Aufgrund von Sicherheitsbedenken wurden einzelne Auftritte abgesagt, was zu erheblichen Spannungen zwischen der türkischen Regierung und der Bundesregierung geführt hatte. Als Folge wurden in Deutschland öffentliche Wahlkampfauftritte türkischer Politiker drei Monate vor der jeweiligen Wahl grundsätzlich untersagt.

+ NRW-Innenminister Herbert Reul. © Peter Sieben

NRW-Innenminister Herbert Reul hatte erst kürzlich auf mögliche Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit der Türkei-Wahl hingewiesen. Es damit zu rechnen, „dass die türkische Regierung hier bei uns versucht, unsere türkischen Mitmenschen als Wähler zu mobilisieren“, so Reul. Somit wirke sich die türkische Präsidentschaftswahl auch auf die Sicherheitslage in NRW aus.

Türkei-Wahl 2023: Worum geht es?

Bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei 2023 entscheidet sich am 14. Mai, ob der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine weitere Amtszeit lang an der Regierungsspitze bleibt. Der Vorsitzende der türkischen Partei AKP ist schon seit 20 Jahren an der Macht.

Gegen ihn tritt Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu als Kandidat eines Bündnisses von insgesamt sechs Oppositionsparteien (CHP) an.

Präsidentschaftswahlen 2023 in der Türkei: Welche Rolle spielt NRW?

Für die Kandidaten sind die im Ausland lebenden etwa 2,9 Millionen stimmberechtigten Türken durchaus wichtig. Sie machen etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten bei der Türkei-Wahl 2023 aus. Mit 1,5 Millionen Menschen lebt etwa die Hälfte in Deutschland – und etwa ein Drittel davon in NRW. Rein zahlenmäßig haben die hier lebenden stimmberechtigten Türken also durchaus einen spürbaren Einfluss auf den Wahlausgang.

Wie war das Stimmergebnis in NRW bei der letzten Türkei-Wahl?

Bei der letzten Türkei-Wahl im Jahr 2018 hatten in NRW mehr als zwei Drittel der türkischen Wähler für Erdogan gestimmt. Der Zuspruch für Erdogan war hierzulande damit deutlich höher als in der Türkei. (pen)