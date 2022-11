Nach Amokalarm: Polizei-Großeinsätze an Realschule und Berufskolleg in Siegburg

Aktuelle Lage im Überblick

An einer Realschule und einem Berufskolleg in Siegburg wurden Gefahrenlagen gemeldet. Die Polizei ist an beiden Orten im Großeinsatz.

Siegburg – In Siegburg bei Bonn gibt es am heutigen Mittwoch (9. November) zwei Großeinsätze der Polizei an Schulen. Zunächst wurde an einer Realschule Amokalarm ausgelöst. Zeugen hatten dort angeblich eine verdächtige Person mit einer Waffe gesehen. Am Mittag wurde dann unter einem Fahrzeug an einem Berufskolleg in Siegburg ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Beide Schulen wurden geräumt.

+ Am Vormittag kam es zu einem großen Polizeieinsatz an der Alexander-von-Humboldt-Realschule in Siegburg. © Henning Kaiser/dpa

Siegburg: Gefahrenlage an Realschule – Zeugen berichten von Schüssen

Einsatz an der Alexander-von-Humboldt-Realschule in Siegburg: Am Vormittag wurden die Einsatzkräfte zunächst zur Alexander-von-Humboldt-Realschule in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) gerufen. Dort soll laut Zeugenberichten eine unbekannte vermummte Person mit einer Waffe auf dem Schulgelände gesehen worden sein. Eine Zeugin berichtete laut dpa-Angaben, dass der Verdächtige in die Luft geschossen habe. Die Polizei informierte gegen 11:15 Uhr auf Twitter über den Einsatz.

Andere Zeugen hatten Knallgeräusche gehört. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, darunter auch Spezialkräfte aus Düsseldorf und Köln. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Das Schulgebäude wurde von Spezialkräften durchsucht, die aber weder verdächtige Personen noch verdächtige Gegenstände finden konnten. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich zu der Zeit mit den Lehrkräften in den Klassenzimmern eingeschlossen.

Amokalarm an Realschule in Siegburg: Polizei überprüft Verdächtige

Außerhalb des Schulgeländes lief die Fahndung bis zum Nachmittag. „Es wurden mehrere Personen angetroffen, auf die die Täterbeschreibung passt. Sie werden zurzeit von uns überprüft“, sagte ein Polizeisprecher der dpa. „Von einer Festnahme kann man noch nicht sprechen.“ Zuvor hatte der General-Anzeiger vermeldet, dass eine jugendliche Person festgenommen worden sei. Das bestätigte die Polizei bislang nicht. Laut Angaben der dpa vom Nachmittag, hat die Polizei inzwischen zwei junge Männer gestellt, die derzeit vernommen werden.

Die Schüler und Lehrer konnten mittlerweile aus dem Schulgebäude geleitet werden. Um kurz vor 15 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Durchsuchungsmaßnahmen an der Realschule abgeschlossen wurden. Die Kinder werden an ihre Eltern übergeben.

Verdächtiger Gegenstand entdeckt: Großeinsatz an Berufskolleg in Siegburg

Einsatz an Berufskolleg in Siegburg: Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Großeinsatz, diesmal an einem Berufskolleg in Siegburg. Der Einsatz läuft aktuell noch. Die Polizei informierte gegen 13:40 Uhr auf Twitter über den Einsatz. An dem Berufskolleg an der Hochstraße, etwa zwei Kilometer von der Alexander-von-Humboldt-Realschule entfernt, wurde ein verdächtiger Gegenstand unter einem Fahrzeug gefunden. Bei dem Gegenstand soll es sich um einen Rucksack handeln, den ein Verdächtiger weggeworfen hat, berichtet die dpa.

Das Berufskolleg wurde geräumt, der Bereich abgesperrt. Dafür wurde auch der Bahnhof Siegburg gesperrt und der Zugverkehr eingestellt. Ein Entschärfer des LKA soll den Rucksack untersuchen. Um 15:24 Uhr teilte die Polizei mit, dass das Gebiet nun in größerem Umkreis geräumt werden müsse. Nähere Angaben dazu machten die Einsatzkräfte noch nicht. Erst nach der Räumung kann der LKA-Entschärfer mit der Untersuchung loslegen.

Laut dpa-Angaben hat die Polizei inzwischen zwei verdächtige junge Männer gestellt. Einem der beiden soll der Rucksack gehören. Die Männer werden aktuell vernommen, wurden aber noch nicht festgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen an der Realschule und dem Berufskolleg gibt, ist aktuell noch unklar.

Rhein-Sieg-Kreis: Entwarnung nach Polizeieinsatz an Gesamtschule in Hennef

Schon am Dienstag gab es einen Polizeieinsatz an einer Schule im Rhein-Sieg-Kreis. In Hennef wurde gegen 10:40 Uhr eine mögliche Gefahrenlage an einer Gesamtschule gemeldet. Der Bereich wurde auch dort abgesperrt und die Schule evakuiert. Am frühen Nachmittag konnte die Polizei Entwarnung geben. Das Schulgelände wurde durchsucht, aber keine verdächtigen Gegenstände entdeckt. (bs mit dpa)

Weitere Informationen folgen. Dieser Text wird laufend aktualisiert.

