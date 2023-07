Polizei greift nach Clan-Massenschlägereien in NRW durch

NRW

+ © Markus Gayk/dpa Nach Clan-Ausschreitungen in Essen ist die Polizei mit einem Großaufgebot am Salzmarkt im Einsatz. © Markus Gayk/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Maximilian Gang schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Maximilian Gang schließen

Am Donnerstag (27. Juli) führt die Polizei in Castrop-Rauxel mehrere Hausdurchsuchungen durch. Der Grund: Die Massenschlägereien zwischen Großfamilien im Juni.

Castrop-Rauxel – Die Massenschlägereien in NRW haben deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Erst waren dutzende Menschen mit Messern und Baseballschlägern in Castrop-Rauxel aufeinander losgegangen. Nur einen Tag später prügelten sich dann hunderte mutmaßliche Clan-Mitglieder auf dem belebten Salzmarkt in der Innenstadt von Essen. Etliche Menschen wurden teils schwer verletzt, ein Mann schwebte in Lebensgefahr. Am Donnerstag (27. Juli) – rund sieben Wochen nach dem Vorfall – durchsuchte die Polizei mehrere Häuser.

wa.de hat mit der Polizei gesprochen und nennt Details zu den Hausdurchsuchungen.