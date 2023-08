„Ist gesamtgesellschaftliches Problem“: Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei nimmt zu

„Ist gesamtgesellschaftliches Problem“

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johanna Werning schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Johanna Werning schließen

Angriffe gegen Polizisten nehmen immer stärker zu. „Bei jedem Einsatz kann etwas passieren – leider“, sagt die Gewerkschaft der Polizei. Gibt es Lösungen?

Köln – Ein routinemäßige Polizeieinsätze endete in Köln mit zwei schwerverletzten Polizisten. Doch handelt es sich hierbei um einen traurigen Einzelfall oder gibt es ein Sicherheitsproblem für Polizistinnen und Polizisten? Immerhin gab es in den letzten Wochen zwei weitere schockierende Angriffe auf Polizisten. Im Juli wurde in Essen ein Polizist von einem Auto angefahren und mehrere Meter mitgeschleift. Und im Juni wurden in Ratingen bei der Explosion 35 Polizei und Feuerwehrkräfte angegriffen – und teilweise lebensgefährlich verletzt. 24RHEIN hat mit Bernard Lammerding, Vorsitzender der Kreisgruppe Köln der Gewerkschaft der Polizei (GdP), gesprochen und nachgefragt.

+ Bernard Lammerding, Vorsitzender der Kreisgruppe Köln der Gewerkschaft der Polizei (GdP), erklärt, welche Gefahren Polizistinnen und Polizisten ausgesetzt sind © Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Herr Lammerding, erst Ratingen, dann Essen und jetzt Köln. Nimmt die Gewalt gegen Polizisten zu?

Ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen haben schon Gewalt in irgendeiner Art und Weise erlebt. Nicht nur die gefühlte Wahrnehmung, sondern auch die objektiven Zahlen sprechen da eine deutliche Sprache. Wir haben leider eine steigende Tendenz. Von 2012 auf 2019 sind die Gewalttaten nach Angaben des Landeskriminalamtes um mehr als 39 % gestiegen. Im Jahr 2021 wurden allein in NRW über 18.000 Polizistinnen und Polizisten angegriffen. Zu den Angriffen zählen auch Beleidigungen und dergleichen. Aber in mehr als 2000 Fällen ging es um einen tätlichen Angriff. 349 Polizistinnen und Polizisten wurden dabei schwer verletzt. Das wäre dann jeder Tag einer. Das ist wirklich erschreckend: Jeder verletzte Kollege, jede verletzte Kollegin, ist einer/eine zu viel.

Zahlen, Daten, Fakten: So viele Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten gab es 2021 in NRW

Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten insgesamt: 18.183 Tätliche Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten: 2046 Davon gefährliche und schwere Körperverletzungen: 349 Quelle: Lagebild des LKA NRW für 2021

Bei welchen Einsätzen wurden Polizistinnen und Polizisten in den vergangenen Jahren verletzt?

Der Vorfall in Köln vergangene Woche ist ein aktuelles Beispiel. Es kann immer etwas passieren und harmlose Einsätze wie zum Beispiel eine Verkehrskontrolle eskalieren . Bei der Explosion in Ratingen handelte es sich zunächst auch lediglich um einen Routineeinsatz mit einer „vermissten Person“. Bei jedem, wirklich jedem, Einsatz kann etwas passieren – leider. Man kann nicht vorhersagen, da passiert etwas und da nicht.

Gibt es eine Erklärung für die steigende Zahl an Angriffen?

Auch da kann man keine pauschale Aussage treffen. Man muss natürlich sehen, dass viele Fälle mittlerweile schneller und häufiger zur Anzeige gebracht werden. Für mich ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und da wird sicherlich Frustration eine große Rolle spielen.

+ 2021 wurden allein in NRW über 18.000 Polizistinnen und Polizisten angegriffen (Symbolbild). © Christoph Hardt/Imago

Wie können Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten verhindert werden?

Die eine Lösung gibt es wahrscheinlich nicht. Zielführend sind hier wohl eher verschiedene Einzelmaßnahmen. Grundsätzlich ist natürlich jeder Angriff, der verhindert werden kann, gut. Gut für die Polizei, gut für die Kolleginnen und Kollegen draußen.

Zählen zu diesen „verschiedenen Einzelmaßnahmen“ auch sogenannte Präventionsmaßnahmen?

Wir sind dankbar für jede Art von Präventionen. Solche Maßnahmen sind gut, um die Akzeptanz und die Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen, die sie verdient haben, noch einmal zu unterstreichen und zu untermauern. Gerade junge Leute können durch solche Maßnahmen frühzeitig abgeholt und aufgeklärt werden.

Und in Bezug auf das gesamtgesellschaftliche Problem?

Das gesamtgesellschaftliche Problem muss von der Politik gelöst werden. Aber die Prävention kann – meiner Meinung nach – mit verschiedenen Freizeitangeboten, anschaulichen Alternativen, die gezeigt werden, und mit Maßnahmen, die die Leute frühzeitig abholen, ein Schlüssel sein.

Was muss sich ändern?

Die Kolleginnen und Kollegen dürfen nicht alleine gelassen werden, sondern müssen unterstützt werden. Die Polizei kann dieses Problem nicht alleine lösen – wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, unter anderem mit Sozialarbeit – aber auch ein Umdenken in der Gesellschaft ist erforderlich.

Was können Landesregierung und Innenminister Herbert Reul besser machen?

Bei dem Einsatzmaterial muss sich einiges tun. Mit NRW-Innenminister Reul hat sich zum Glück schon viel bewegt, sowohl personell als auch bei der Ausstattung. Trotzdem ist hier noch Luft nach oben.

Inwiefern?

Bestes Beispiel ist auch hier der Angriff auf die Kölner Kollegen vergangene Woche. Hier kam das Deig zum Einsatz. Dieser war sicherlich maßgeblich an der Lösung des Einsatzgeschehens beteiligt. Doch die Möglichkeit haben längst noch nicht alle Polizistinnen und Polizisten in NRW. Nicht jede Polizeibehörde in NRW ist hiermit flächendeckend ausgerüstet. Dabei wäre das wichtig. Die Politik sollte hier ihre Vorbehalte überdenken, damit wir das wertvolle Einsatzmittel nutzen können.

Deig ► Deig steht Distanzelektroimpulsgeräte, umgangssprachlich bekannt als Taser. ► Seit 2021 kommt das Gerät bei der Polizei NRW zum Einsatz. Zunächst jedoch lediglich als Pilotprojekt in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und dem Rhein-Erft-Kreis. ►Mittlerweile wurde das Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen. In mehreren NRW-Polizeibehörden kommt seitdem das sogenannte Distanzelektroimpulsgeräte bei Gefahrenlagen zum Einsatz. Allerdings ist noch nicht jede Polizeibehörde in NRW flächendeckend ausgerüstet.

Schrecken solche Taten potenzielle Bewerberinnen und Bewerber ab, bei der Polizei anzufangen?

Natürlich wird der ein oder andere noch einmal genau schauen, ob es der richtige Beruf ist. Vielleicht schreckt es den ein oder anderen ab, aber das ist bestimmt nicht die Regel. Grundsätzlich haben wir eine Großzahl an Bewerberinnen und Bewerbern. Allein in Köln stellen wir in diesem Jahr 400 neue Kolleginnen und Kollegen ein. Der Polizeiberuf ist eigentlich eher eine Berufung – und so muss es auch sein. Ich bin da das beste Beispiel: Ich bin seit 34 Jahren bei der Polizei und bin immer noch sehr dankbar, dass ich den Beruf als Polizist ausüben darf. Außerdem werden die Kolleginnen und Kollegen super vorbereitet, bevor sie auf die Straße gehen. Und es wird keinesfalls einer beziehungsweise eine allein gelassen.

Was würden Sie sich in Bezug zu den Angriffen auf Polizistinnen und Polizisten wünschen?

Wie gesagt: Jeder Angriff auf Polizistinnen und Polizistin ist einer zu viel. Immerhin setzen sie im Ernstfall ihr Leben für die Sicherheit aller ein. Darum würden wir uns wünschen, dass die Misstrauenskultur gegenüber uns abgebaut wird. Ich lege für meine Kolleginnen und Kollegen hier im Polizeipräsidium Köln meine Hand ins Feuer. Wir machen das aus Berufung und wenn man dann Anfeindungen sowie unwahren Unterstellungen ausgesetzt ist, ist das schon hart. Niemand von uns würde leichtfertig einfach so Gewalt anwenden. Wir haben uns „bürgerorientiert, professionell und rechtsstaatlich“ auf die Fahne geschrieben, dafür stehen wir als Polizei NRW und sind stolz darauf.

(jw)

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/Imago