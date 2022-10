Twitter-Marathon der Polizei Dortmund: Die skurrilsten Einsätze

Zusammenfassung

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Schneider schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Schneider schließen

Felddiebe und Vorgarten-Hocker: Die Polizei Dortmund twitterte am Samstag (1. Oktober) sämtliche Einsätze. Dabei waren einige skurrile Aktionen dabei.

Dortmund – Die Polizistinnen und Polizisten in Dortmund haben weitaus mehr zu tun, als die Einsätze, die in der Presse oder bei RUHR24 landen. Der Twitter-Marathon soll einen Einblick geben, welche kuriosen Dinge die Beamten Tag für Tag erleben. RUHR24 hat sich die skurrilsten Einsätze herausgepickt.

Stadt Dortmund Behörde Polizei Aktion Twitter-Marathon

Twitter-Marathon am 1. Oktober zum Tag des Notrufes in ganz Deutschland

Der bundesweite Twittermarathon hat am Samstag (1. Oktober) zum Tag des Notrufes stattgefunden. Auch die Polizei Dortmund beteiligte sich fleißig an der Aktion, und „zwitscherte“ im Nachrichtendienst fleißig mit. Dabei wurde jeder kleinste Einsatz der Öffentlichkeit geteilt.

Am Samstag, um 14 Uhr, ging der Twitter-Marathon für die Dortmunder Polizisten los. Der Fall: Verkehrsunfall auf der A45 in Höhe Schwerte. Ein Auto soll eine Leitplanke berührt haben.

Kurze Zeit später twitterten die Beamten, dass sich der Unfall doch etwas schlimmer als erwartet herausgestellt hat. Es wurden auch Personen verletzt, zudem bildete sich ein Stau.

Twitter-Marathon in Dortmund: Von Ruhestörungen, über Unwettereinsätze bis zu Tiersittern

Oft zu lesen war vor allem ein Einsatz-Stichwort: Ruhestörung. Ein Mieter habe sich bei der Polizei beschwert, dass sein Nachbar zu laut sei. Ihm seien dann Schläge angedroht worden.

Streit in Dortmund: Ein Mieter hat sich über zu laute Nachbarn beschwert. Ihm wurden sodann Schläge angedroht. #Twittermarathon #Polizei110 — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2022

Weiter gehts im Bereich Ruhestörung: „Extrem laute Party, die Wohnung vibriert, Blumentöpfe fallen herunter…“. So lauten laut Twitter die Worte eines Anrufers bei der Polizei. Die Beamten versichern: „Wir schauen uns das Festival mal an.“ Je später es wurde, desto mehr Ruhestörungen scheinen bei der Polizei einzugehen.

Ruhestörung in #Dortmund-Dorstfeld: Der Anrufer teilt mit, sein Nachbar würde die Rollladen alle zehn Minuten hochziehen und dann mit Absicht wieder runterfallen lassen. #Twittermarathon #Polizei110 — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2022

Einen gefährlichen Einsatz gab es in Lünen. Dort habe ein Blitz einen Baum gespalten, dieser drohte, auf einen Gastank zu stürzen.

Polizei in Dortmund twittert stundenlang Einsätze: Hier gibt es einen Überblick

Einen etwas ekligen Einsatz mussten die Dortmunder Beamten am Samstag (1. Oktober) fahren. Ein Mann soll in einem Vorgarten eines Anrufers sein Geschäft verrichtet haben. Nicht nur die Polizisten hoffen, dass sich der Melder verguckt hat.

Hmmm…??? Ein Mann soll in der Innenstadt im Vorgarten des Anrufers einen Haufen 💩 hinterlassen haben. Wir hoffen, er hat sich verguckt 😳#Polizei110 #Twittermarathon — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2022

Auch mutmaßlichen Felddieben gehen die Dortmunder Polizisten nach. Auf einem Feld sollen Unbekannte Mais gestohlen haben. Ein Streifenwagen musste am Samstag deswegen nach Benninghofen.

Jetzt soll 🌽🌽🌽 vom Feld geklaut werden. Wir fahren nach #Benninghofen und schauen uns das mal an.#Polizei110 #Twittermarathon — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2022

Und anscheinend scheint die Masche System zu haben. Nur wenig später schreiben die Beamten, dass in Kemminghausen zwei Personen einen Kürbis von einem Feld gestohlen haben. Die Antwort der Polizei: „Unser Straftaten-Ernte-Mobil ist unterwegs.“

Twitter-Marathon: Junger Hund wird in Dortmund-Mengede an der Polizeiwache abgegeben

Was es nicht alles für Einsätze gibt: Die Polizei in Dortmund twittert während des Twitter-Marathons, dass aus einem Hotelzimmer elektrische Zahnbürsten gestohlen worden sein. Der Anrufer wartete an der Rezeption auf die Beamten.

Es hat aber auch Einsätze gegeben, die auch Polizei-Herzen höher schlagen lassen. So wurde ein junger Hund an der Polizeiwache in Mengede abgegeben. Die Beamten kümmerten sich um den Vierbeiner.

Bei uns ist der Kleine in guten Händen 🫶 https://t.co/80BwjjcEXE pic.twitter.com/qEvuhr7Ddq — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2022

Um kurz nach Mitternacht war dann Schluss mit dem Twitter-Marathon. Nach unzähligen Tweets der Polizei Dortmund fiel das Resümee der Twitter-Nutzer durchweg positiv aus. „Danke für den Einblick in eure Arbeit“, las sich aus vielen Antworten der Twitter-Nutzer.

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/dpa/Archivbild