Kann jeden Dortmunder treffen: Polizei ordnet Sondermaßnahme bis Juli an

Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange reagiert auf die massive Kritik an Teile seiner Beamten. Seit dem 5. Juni läuft ein wochenlanger Sondereinsatz.

Dortmund – Bevor die Stimmung in der Dortmunder Nordstadt vollends kippt, greift die Polizei jetzt offenbar durch. Seit dem 5. Juni hat Polizeipräsident Gregor Lange in einigen Bereichen des Stadtbezirks die „strategische Fahndung“ angeordnet, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch (7. Juni) heißt.

Polizei Dortmund startet „strategische Fahndung“ in der Nordstadt

Bedeutet konkret: Die Polizei Dortmund kann dort nun Personen im öffentlichen Verkehrsraum mehr oder weniger grundlos anhalten und kontrollieren – um unter anderem „Straftaten von erheblicher Bedeutung“ zu verhindern. Dazu dürfen die Beamten auch Fahrzeuge und darin mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. Sogar Personen selbst dürfen durchsucht werden. Es kann jeden treffen.

Grund für die Sonder-Regelung, die seit dem 5. Juni vier Wochen dauert, sind laut Polizeipräsident Gregor Lange „die Beschwerden von Anwohnern und Geschäftstreibenden – hauptsächlich über offen sichtbare Kriminalität.“

Nach Kritik aus der Wache Nord – Dortmunds Polizeipräsident reagiert

Zuletzt hatten Mitarbeiter der Wache Nord der Polizei Dortmund über die Bild-Zeitung einen Hilferuf gesendet und von unhaltbaren Zuständen berichtet. Die Rede war unter anderem von Überforderung aufgrund von zu wenig Personal. Man hetze nur noch von Einsatz zu Einsatz, so ein Mitarbeiter.

Die Arbeitsbelastung dürfte durch die strategische Fahndung in Teilen der Dortmunder Nordstadt allerdings nicht weniger werden. Immerhin müssten die Beamten der Polizei nun eher mehr als weniger kontrollieren.

Allerdings ist nur ein kleiner Teil der Nordstadt rund um den Borsigplatz vom Sondereinsatz betroffen, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber RUHR24 angab. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

Polizei Dortmund startet Sonder-Aktion rund um den Borsigplatz in der Nordstadt

In diesem Bereich rund um den Dortmunder Borsigplatz darf die strategische Fahndung vier Wochen lang angewandt werden:

Nördliche Begrenzung : Dürener Straße

: Dürener Straße Östliche Begrenzung : Spehenfelde

: Spehenfelde Südliche Begrenzung : Osterlandwehr

: Osterlandwehr Westliche Begrenzung: Gronaustraße

Es ist nicht das erste Mal, dass die Dortmunder Polizei zur „strategischen Fahndung“ greift. Seit der Neufassung des Polizeigesetzes NRW Ende 2018 kam das Mittel in Dortmund mehrfach zum Einsatz – etwa im Sommer 2019, nachdem es gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben hatte, bei denen auch Molotowcocktails flogen.

Rubriklistenbild: © Polizei Dortmund; J. Kricks/Imago