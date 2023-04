Spezialeinheiten in Dortmunder Innenstadt – Polizei nimmt Randalierer fest

Einsatz

Polizeieinsatz in Dortmund.

Die Dortmunder Polizei fährt am Dienstagnachmittag einen größeren Einsatz in der Innenstadt. Spezialeinheiten sind vor Ort.

Update, Dienstag (18. April), 15.40 Uhr: Die Polizei Dortmund teilt auf Twitter mit, dass der Randalierer unverletzt festgenommen worden ist. Dennoch soll der Bereich um die Krim- und Kapellenstraße weiterhin gemieden werden.

Polizeieinsatz in Dortmunder Innenstadt – Spezialeinheiten vor Ort

Erstmeldung, Dienstag (18. April), 15.30 Uhr: Zurzeit ist ein Großaufgebot der Dortmunder Polizei in der Innenstadt im Einsatz. Auch Spezialeinheiten sind mittlerweile vor Ort eingetroffen. Was ist am Dienstagnachmittag (18. April) passiert?

Gegenüber RUHR24 bestätigt die Polizei, dass im Bereich Krimstraße/Kapellenstraße gleich mehrere Polizeibeamte im Einsatz sind. „Der Ursprungseinsatz war ein Randalierer in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort wiesen Zeugen aber darauf hin, dass der Mann mit einem Messer bewaffnet sei“, so eine Polizeisprecherin (mehr Polizei-News aus Dortmund bei RUHR24).

Ursprünglicher Einsatzanlass war ein Randalierer in einem Mehrfamilienhaus. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass die Person im Besitz eines Messers ist, woraufhin wir unsere Spezialeinheiten dazu gerufen haben. #Dortmund #Polizei — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) April 18, 2023

Auch Spezialeinheiten seien vor Ort. Für Unbeteiligte bestehe aber keine Gefahr. Dennoch weist die Polizei darauf hin, dass sich Schaulustige vom Einsatzort fernhalten sollen. Wir berichten weiter