Polizei Bochum schreibt Rekord-Knöllchen über 14.220 Euro

Mega-Verstoß

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

Da staunten selbst die Einsatzkräfte der Polizei Bochum nicht schlecht. Nach einem Parkverstoß musste ein 57-Jähriger 14.220 Euro Bußgeld zahlen.

Bochum – Der Fall ist zwar nicht ganz neu, aber er bringt die Polizei Bochum noch immer zum Staunen. Die Social-Media-Abteilung stellte den Fall des Rekord-Knöllchens daher als „Geschenk“ in den aktuellen Facebook-Adventskalender. RUHR24 erklärt, wie es zu der Riesen-Summe kam.

Polizei Bochum verhängt Bußgeld über 14.220 Euro für vier Verstöße

Der Fall datiert vom 19. Januar 2021. Auf dem inzwischen umbenannten Opelring war der Polizei Bochum ein Lkw aus dem Raum Nürnberg aufgefallen. Dessen Fahrer (57) hatte sein Gespann auf einem beschilderten Radweg geparkt. Erster Verstoß. Der Fahrer soll sich über die Kritik der Bochumer Polizei lauthals beschwert haben. Doch dann kam es ganz dicke.

Denn dann, zweiter Verstoß, stellte die Polizei Bochum fest, dass der Lkw-Fahrer zuvor viel zu lange mit seinem Gespann gefahren war. Der Fahrtenschreiber hatte angezeigt, dass der 57-Jährige in den 28 Tagen zuvor nahezu täglich gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte.

Polizei Bochum staunt über eigenes 14.220-Euro-Knöllchen

Und damit nicht genug. Der dritte Verstoß zeigte sich ebenfalls bei der Auswertung des Fahrtenschreibers. Dieses zeigte an, dass der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann häufig viel zu schnell unterwegs gewesen sein muss.

+ Der teuerste je in Bochum von der Polizei erfasste Parkverstoß beträgt 14.220 Euro. © Polizei Bochum

Die digitale Auslesesoftware zeigte der Polizei Bochum in der Folge schließlich bei der Auswertung aller Verstöße ein schier unglaubliches Bußgeld an: 14.200 Euro. Hinzu kamen 20 Euro für den Parkverstoß auf dem Opelring. Summasumarum also 14.220 Euro für vier Verstöße.

Rubriklistenbild: © Daniele Giustolisi/RUH24, Polizei Bochum; Collage: RUHR24