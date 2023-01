„Pinky und Brain“ im Lützerath-Tunnel: Wer sind die beiden Aktivisten?

News-Ticker

+ © Screenshot/Lützi bleibt Pinky und Brain (vr.n.l.) im Tunnel unter Lützerath: Ob und wo genau der Tunnel existiert, ist unklar. © Screenshot/Lützi bleibt

Die Räumung von Lützerath geht weiter. Als vielleicht letzte Bastion harren angeblich zwei Aktivisten in einem Tunnel aus. Am 14. Januar ist eine Großdemo geplant.

Zwei Aktivisten, die sich Pinky und Brain nennen, erschweren die Räumung von Lützerath

Polizei ist dabei, das letzte Gebäude zu räumen

Großdemo am Samstag geplant, Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich angekündigt

Alle aktuellen Infos zur Lützerath-Räumung im News-Ticker

Erkelenz – Pinky und der Brain wollen für gewöhnlich die Weltherrschaft an sich reißen. So jedenfalls in der Zeichentrickserie „Pinky and the brain“ über zwei Laborratten aus den 90er Jahren. Die beiden Aktivisten, die sich ebenfalls Pinky und Brain nennen, haben ein anderes Ziel: Sie wollen die Räumung und den Abriss von Lützerath verhindern.

Lützerath-Tunnel: Pinky und Brain harren angeblich seit Tagen aus

Seit Tagen befinden sich die beiden in etwa vier Metern Tiefe unter Lützerath am Tagebau Garzweiler, das jedenfalls behaupten die Besetzer des Dorfes, das seit knapp drei Tagen durch die Polizei geräumt wird. In Videobotschaften senden sie Nachrichten nach draußen, ein Clip zeigt zwei vermummte Personen in einer Art Erdloch, daneben ist ein Blumenstrauß zu sehen.

Streitpunkt: Wer ist Pinky und wer ist Brain?

Erst einmal gibt es Streit darüber, wer von beiden Pinky, und wer Brain sein wird. „Du kennst die Serie doch noch nicht mal, Alter“, sagt einer der beiden lachend. „Doch, den Brain hast du mir mal gezeigt“, erwidert der andere. Per Stein-Schere-Papier-Spiel klären sie schließlich den Disput und der Aktivist rechts im Bild, der nun Pinky heißt, erklärt mit thüringisch angehauchtem Dialekt: „Ein Tunnel ist eine effektive Verteidungsform gegen eine Räumung. Das Sinnvolle ist, dass es viel schwieriger ist, einen Tunnel zu räumen als ein Baumhaus.“

Tunnel in Lützerath: „Es besteht Lebensgefahr“

Bereits am Donnerstag hatten die Aktivisten auf den Tunnel aufmerksam gemacht – mit dem Appell an die Polizei, nicht mit Räumfahrzeugen oder schwerem Gerät anzurücken, weil sonst der Tunnel einstürzen könnte. „Es besteht Lebensgefahr“, hieß es von den Besetzern. Und aktuell schaut ganz Deutschland auf Lützerath.

Derzeit erschweren die Tunnel-Aktivisten die Räumung, denn in der Tat konnte die Polizei bereits zahlreiche Baumhäuser und Hütten einreißen. Aber: Wo genau der Tunnel ist, ist unbekannt. Wohl in der Nähe des Wäldchens in Lützerath soll er sein, wo die Aktivisten zuletzt Baumhäuser errichtet hatten, von denen viele jetzt abgerissen worden sind. Ob sich aktuell wirklich zwei Menschen in dem Tunnel aufhalten, und wer die beiden sind, ist ebenfalls unklar.

Unterdessen machte die Grünen-Landtagsabgeordnete Antje Grothus auf einen neuen Aspekt aufmerksam: Offenbar gehören RWE nicht alle Grundstücke, die für den Hauptbetriebsplan zum Kohleabbau notwendig sind. Sie appellierte: Bis es einen neuen Plan gibt, solle die Räumung von Lützerath gestoppt werden. (pen)