Hochhaus mit Restaurant am Dortmunder Phoenix See bald fertig

99 neue Wohnungen

Autor Daniele Giustolisi schließen

Im Frühjahr 2023 soll das neue Wohn-Hochhaus am Dortmunder Phoenix See eröffnen. Die Firma hinter dem Neubau verspricht exklusives Wohnen.

Dortmund – Der nächste Neubau am Phoenix See in Dortmund steht vor seiner Fertigstellung. Im April 2023 soll die „Residenz Phoenix See“ mit ihren zwölf Etagen und 99 Wohnungen eröffnen. RUHR24 erklärt, was Mieter dort erwartet.

„Residenz Phoenix See“ soll im April in Dortmund eröffnen

Der Wohnturm direkt am Ufer des Phoenix Sees soll den Abschluss der Hafenpromenade bilden, sagte Dortmunds OB Thomas Westphal beim Richtfest für das Gebäude. Das war im Juli 2021. Nun sind die Bauarbeiten in den letzten Zügen, wie Geschäftsführer Jarek Belling den Ruhr Nachrichten (RN) verriet.

99 (betreute) Wohnungen und 80 Pflegeplätze für Senioren entstehen in bester Lage. Und das hat seinen Preis. Zwischen 3000 und 6500 Euro soll die Miete pro Monat kosten, so Belling gegenüber den RN. Nicht nur die Aussicht aufs Wasser sorgt für diese Preise, sondern auch die Einrichtung und der Service.

Dortmunder „Residenz Phoenix See“ bietet „Sky Terrasse“ und 4-Gänge-Menü

So steht den Bewohner zum Beispiel 24 Stunden am Tag ein Rezeptionsservice zur Verfügung. Die Aussicht lässt sich in der hauseigenen Sky Terrasse im zwölften Stock genießen und am Mittag gibt es ein 4-Gänge-Menü auf die Teller. Zudem gibt es für die Bewohner einen Fitnessraum und tägliche Veranstaltungen (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Die „Residenz Phoenix See“ verspricht zudem eine „luxuriöse Einrichtung“ im gesamten Haus. Senioren erhalten zudem eine „Pflegesicherheit“. Sollte sich die Lebenssituation eines Bewohners oder einer Bewohnerin unverhofft ändern, können bis zum Pflegegrad 5 alle Leistungen in der Residenz durch eigenes Pflegepersonal abgedeckt werden.

+ Am Phoenix See entsteht derzeit die „Residenz Phoenix See“. 99 Wohnungen sollen in dem Hochhaus am Seeufer entstehen. © Orpea; Collage: RUHR24

„Gourmet-Restaurant“ soll auch auswärtige Gäste in Dortmunder „Residenz Phoenix See“ locken

Auch auswärtige Besucher können die „Residenz Phoenix See“ besuchen. Allerdings wohl auch nur jene, mit dem nötigen Kleingeld. So soll das „Gourmet-Restaurant“ Gäste aus der gesamten Region an den Dortmunder Phoenix See locken.

Hinter der „Residenz Phoenix See“ steckt übrigens die Orpea-Gruppe. Das Unternehmen betreibt in Deutschland 191 Einrichtungen mit 17.105 Betten, zumeist in der stationären Pflege und im Reha-Bereich.

Rubriklistenbild: © Orpea; Collage: RUHR24