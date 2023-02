„Das ist das Perfide“: Pferde auf Reiterhof in NRW jahrelang gequält?

Schaufelschläge

Auf einem Reiterhof in NRW sollen Pferde grausam misshandelt worden sein. Wurden sie über Jahre verletzt? Der Kreis spricht von perfiden Verletzungen.

Oelde - Die grausamen Szenen - festgehalten in geheimen Aufnahmen - erschütterten nicht nur die Reitergemeinschaft in NRW: Ein veröffentlichtes Video zeigt unfassbare Gewalt gegen Pferde. Ein Mann schlägt auf die Tiere ein, nimmt Schaufel und Mistgabel zur Hilfe, um die angebundenen Pferde zu quälen. Fotos zeigen weitere Fälle von Tierquälerei. Polizei und Kreisveterinärsamt retteten die Tiere vom Hof. Doch wie lange gab es bereits Misshandlungen auf dem Zucht- und Reiterhof in Oelde-Lette?

„Das ist das Perfide“: Wurden Pferde auf Reiterhof jahrelang gequält?

15 Pferde befreite das Veterinäramt und die Polizei des Kreises Warendorf von dem Reiterhof in Lette, nachdem die Videoaufnahmen veröffentlicht wurden. Der mutmaßliche Täter soll selbst erfolgreich im Reitsport sein und Pferde gezüchtet haben. Wurden die Tiere vielleicht schon jahrelang misshandelt?

Kreisveterinäramt und Polizei reagierten mit ihrem Einsatz auf mehrere Video-Sequenzen, die heimlich im Stall aufgenommen wurden. Der Kreis-Sprecher bestätigte, dass bereits Monate zuvor erste Anschuldigungen gegen den Tatverdächtigen vom Reiterhof laut wurden - sie sorgten sogar für einen Einsatz. Aber der erste Besuch von Veterinäramt und Polizei blieb ergebnislos, da keine Verletzungen festgestellt werden konnten, die rechtssicher den Beschreibungen hätten zugeschrieben werden können.

Jetzt berichten WDR und Radio Warendorf, dass die Tiere wohl bereits jahrelang gequält wurden. Laut einer Strafanzeige habe der Sohn des Besitzers seit Jahren von den brutalen Übergriffen gewusst. Der Neu-Beschuldigte habe ebenfalls Strafanzeige erstattet, weil seine Familie bedroht werde, so WDR.

Misshandlungen von Pferden können nicht eindeutig zugeordnet werden - perfide Verletzungen

„Das Perfide an dieser Art der Misshandlung ist, dass sie nicht längerfristig zugeordnet werden können“, sagte eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage von wa.de. Die Pferde wurden mehrfach von den Tierärzten des Kreisveterinäramt untersucht, ihre Verletzungen konnten aber nicht eindeutig zugeordnet werden. Etwa, weil es Hautabschürfungen sind, die sich die Tiere theoretisch auch auf der Koppel hätten zuziehen können. Dass sie von den Misshandlungen durch Stallwerkzeug stammen, liege aber nahe: „Sie sind auf den Videos dokumentiert“.

In den veröffentlichten Videos ist ein Mann zu sehen, der mehrfach auf verschiedene Pferde einschlägt. Ein Tier attackiert er mit einer Mistgabel, ein anderes mit einer Schaufel. Die Tiere sind eng angebunden und dem Mann wehrlos ausgeliefert. Zudem wurden Fotos veröffentlicht, die Tiere zeigen, die so eng eingeschnürt sind, dass sie sich kaum bewegen, geschweige denn trinken können. Die Fotos sind schon deutlich älter, die Videos von der Tierquälerei wurden laut Kreissprecher wohl in diesem Jahr gemacht. Eine andere Aufnahme aus dem Jahr 2019 zeigt ein Fohlen, das scheinbar leblos am Boden liegt. Was mit dem Tier geschah, ist bislang noch unklar.

Rubriklistenbild: © Frank Sorge/Imago