Die Dortmunder Thier-Galerie lockt mit einem Angebot: Kunden können kostenlos im Parkhaus des Shoppingcenters parken – aber nur für kurze Zeit.

Dortmund – Die Parksituation in der Dortmunder City ist wie in vielen Innenstädten eine echte Herausforderung. Teure oder zu wenige Parkplätze verpassen der Vorfreude auf den geplanten Einkaufsbummel auf dem Westenhellweg einen Dämpfer, noch bevor er richtig angefangen hat. Die Thier-Galerie will mit einem besonderen Angebot jetzt Abhilfe schaffen.

Thier-Galerie in Dortmund lockt mit kostenlosem Angebot

In einem Facebook-Post wirbt die Thier-Galerie in Dortmund damit, dass man aktuell kostenlos im Parkhaus des Shoppingcenters parken kann. RUHR24 hat sich das Angebot genauer angeschaut und verrät, was Kunden tun müssen, um die Parkgebühren erstattet zu bekommen.

Die Einfahrt des Parkhauses befindet sich in der Hövelstraße – also in unmittelbarer Nähe zur zentralen Shoppingmeile Westenhellweg. Rund 730 Stellplätze stehen von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr zur Verfügung. Normalerweise kostet eine Stunde parken 1,50 Euro. Der Tagessatz liegt bei 15 Euro. Diese Parkkosten sollen jetzt entfallen – allerdings nur für kurze Zeit und nur unter einer Bedingung.

Kostenlos Parken in der Thier-Galerie in Dortmund – aber unter einer Bedingung

„Für dich von uns: Diesen Monat sparst du bei uns die Park-Gebühren“, heißt es in dem Facebook-Post der Thier-Galerie von Mittwoch (13. April). Sprich: Im Monat April können Shoppingfans kostenlos parken – zumindest fast.

Denn um in den Genuss des kostenfreien Parkplatzes zu kommen, müssen Kunden vorab für mindestens 50 Euro eingekauft haben. Gegen Vorlage eines tagesaktuellen Kassenbons über 50 Euro an der Kunden-Info kann man sich das Parkticket freischalten lassen, informiert die Thier-Galerie.

Wer nun denkt, er könnte unbegrenzt mitten in der Innenstadt in Dortmund parken, wird aber enttäuscht. Lediglich zwei Stunden schenkt die Thier Galerie ihren Kunden das Parkvergnügen.

Thier-Galerie in Dortmund bietet kostenloses Parken an – Reaktionen sind eindeutig

Erste Reaktionen auf Facebook lassen Ironie durchblicken: „Wow, das ist aber großzügig“, kommentiert eine Person. Eine andere schreibt: „Na, da lohnt es sich ja richtig in die Thier-Galerie zu fahren“ – ergänzt mit einem entsprechenden Emoji.

+ Im Parkhaus in der Hövelstraße der Dortmunder Thier-Galerie kann man aktuell kostenlos parken – aber mit einem Haken. © Blickwinkel/Imago

Das Angebot für kostenloses Parken in der Dortmunder Thier-Galerie ist also nur begrenzt interessant. Wer genau weiß, dass er in den rund 160 Geschäften der Shoppingmall auf dem Westenhellweg etwas kaufen will, profitiert von der Werbeaktion. Alle anderen Kunden werden vielmehr zu einem Impulskauf animiert.

Wer keine Lust hat, für 50 Euro in der Thier-Galerie einkaufen zu gehen, nur um dort kostenlos parken zu können, kann sein Glück bei einem der wenigen kostenfreien Parkplätze in Innenstadtnähe in Dortmund versuchen. Diese sind unter anderem in der Krimstraße, Kronprinzenstraße, Baumstraße oder der Brückmannstraße. Allerdings muss man hier einen Fußweg einplanen und die Parkzeiten sind wie auch in der Thier-Galerie begrenzt.

