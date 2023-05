Mordkommission ermittelt

Ein zwei Monate alter Säugling aus Paderborn schwebt in Lebensgefahr. Das Baby erlitt ein Schütteltrauma. Der Vater (21) sitzt in Untersuchungshaft.

Paderborn (NRW) - Schrecklicher Vorfall in Paderborn: Nachdem ein zwei Monate altes Baby laut Polizei ein Schütteltrauma erlitten hat, schwebt es in Lebensgefahr. Der Vater sei dringend tatverdächtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (24. Mai) mit.

Baby nach Schütteltrauma in Lebensgefahr – Vater (21) dringend tatverdächtig

Die Leitstelle der Feuerwehr erhielt am Samstagabend (20. Mai) einen Notruf. Ein Baby musste in einer Privatwohnung intensivmedizinisch betreut werden. Die Ärzte stellten vor Ort fest, dass der zwei Monate alte Säugling schwerste Hirnschädigungen hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen wies dies laut Polizei auf ein Schütteltrauma hin. Es sei damit zu rechnen, dass das Baby nicht überlebt.

Ein Schütteltrauma ist eine „durch äußere Gewalt (Schütteln) verursachte Hirnverletzung bei Säuglingen und Kleinkindern“, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Anhaltendes Babyschreien gelte als Hauptauslöser für das Schütteln von Säuglingen und Kleinkindern.

Paderborn: Baby in Lebensgefahr, Vater in U-Haft

Am Dienstag (23. Mai) wurde die Polizei informiert. „Der Vater des Säuglings, ein 21-jähriger Paderborner, gilt als dringend tatverdächtig und wurde vorläufig festgenommen“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Mordkommission mit Ermitteln aus Bielefeld und Paderborn wurde eingesetzt.

Gegen den Vater wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist der 21-Jährige der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Paderborn vorgeführt worden, die die Untersuchungshaft anordnete.

Rubriklistenbild: © Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild