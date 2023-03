Osterfeuer 2023 in Dortmund: 18 Veranstaltungen stehen fest

Brauchtum

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kathrin Ostroga schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Kathrin Ostroga schließen

Auch in diesem Jahr dürfen sich Dortmunderinnen und Dortmunder über Osterfeuer freuen. 18 Termine stehen nun fest.

Dortmund – Ostern steht mit dem Frühjahr vor der Tür. Zum Fest gehören traditionell auch die Osterfeuer. In Dortmund gibt es in diesem Jahr 18 Veranstaltungen, die alle öffentlich zugänglich sind und es auch sein müssen. Bevor der Holzhaufen nämlich entzündet werden darf, muss das Feuer bei der Stadt angemeldet werden, wie RUHR24 weiß.

Osterfeuer in Dortmund: Stadt gibt wichtige Hinweise bekannt

Wie die Stadt informiert, dürfen nur öffentliche Glaubensgemeinschaften, Organisationen und Vereine ein Brauchtumsfeuer zu Ostern entfachen. Außerdem muss es sich um eine öffentliche Veranstaltung handeln. Bedeutet: Jeder darf kommen und an dem Osterfeuer teilnehmen.

Wer jetzt noch ein Osterfeuer in Dortmund anmelden möchte, kommt allerdings zu spät. Die Frist für die Anmeldungen beim Umweltamt ist abgelaufen, wie die Stadt Dortmund informiert (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Doch die Regeln für das Feuer zu Ostern gehen noch weiter. Es dürfen nämlich nur Pflanzenreste und Holz wie Heckenschnitt oder Schnittholz verfeuert werden. Auch als Zündhilfe sind offiziell nur Stroh und Reisig zulässig. Ziel ist es, dass Besucher des Osterfeuers möglichst wenig durch Feinstaub und Kohlenmonoxid belastet werden.

18 Osterfeuer in Dortmund: Diese Orte haben sich für Samstag angemeldet

Deshalb ist es auch verboten Abfall, Sperrmüll oder Plastik zu verbrennen. Das zu verbrennende Holz muss außerdem unbehandelt und unlackiert sein.

Hier finden in diesem Jahr am Ostersamstag in Dortmund Osterfeuer statt:

Stadtteil Ort Datum und Uhrzeit Aplerbeck Märker Schützengemeinschaft 8. April, 18 bis 0 Uhr Wambel Technisches Hilfswerk 8. April, 18 bis 0 Uhr Holzen Rider Association of Triumph 8. April, 19.30 bis 0 Uhr Holzen Westfalenmeute 8. April, 18 bis 0 Uhr Holthausen Landwirtschaftlicher Ortsverein 8. April, 18 bis 0 Uhr Asseln Freizeitfußball 8. April, 18 bis 0 Uhr Höchsten Olympischer Sport-Club Hörde 8. April, 18 bis 0 Uhr Deusen TuS Freiheit 8. April, 18 bis 0 Uhr Lücklemberg Bittermärker Brauchtumspflegeverein 8. April, 19 bis 0 Uhr Scharnhorst Gartenverein Alte Körne 8. April, 18 bis 0 Uhr Grevel Schafzuchtverband NRW 8. April, 19.30 bis 0 Uhr Hohensyburg Naturbühne 8. April, 18 bis 0 Uhr Mengede Bürgerschützenverein 8. April, 18 bis 0 Uhr Kley Women on Weels 8. April, 18 bis 0 Uhr

Termine für Osterfeuer in Dortmund am Sonntag und Montag

Drei Osterfeuer in und um Dortmund werden am Ostersonntag, eines am Montag entzündet.

Diese Termine finden später statt:

Stadtteil Ort Datum und Uhrzeit Eving Gewerbeverein 9. April, 18 bis 0 Uhr Derne Schwimmverein 9. April, 18 bis 23 Uhr Sölde Freiwillige Feuerwehr 9. April, 18 bis 0 Uhr Groppenbruch Kath. Pfarramt Herz Jesu Lünen 10. April, 18 bis 21 Uhr

Die Stadt Dortmund weist darauf hin, dass die Liste der angemeldeten Osterfeuer bei Polizei und Feuerwehr gemeldet wird. Auch die Naturschutzbeauftragten der Bezirke bekommen Bescheid. Wer Ostern lieber auf der Couch verbringen will, hat die Chance sich ein Spezial der Kult-Sendung Tabaluga anzusehen.

Rubriklistenbild: © Zoonar, Olaf Döring/Imago