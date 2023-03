In Osterferien drohen lange Wartezeiten an NRW-Flughäfen – was Reisende tun können

Neue Services und hilfreiche Tipps

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Oliver Schmitz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Oliver Schmitz schließen

In den Ostferien erwarten der Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn einen erneuten Ansturm. Stellenweise kann es zu langen Wartezeiten kommen. Das müssen Reisende wissen.

Düsseldorf/Köln – Am Freitag (31. März) fällt in NRW der Startschuss für die erste Urlaubssaison im Jahr 2023. Denn nach dem Klingeln der letzten Schulstunde starten im Westen die Osterferien. Das bedeutet vor allem für den Flughafen Düsseldorf und Flughafen Köln/Bonn einen regelrechten Passagier-Ansturm. Die beiden Airports rechnen in den ersten beiden April-Wochen mit fast 1,4 Millionen Fluggästen. Dabei drohen vor allem an bestimmten Tagen lange Wartezeiten.

NRW-Flughäfen: Wo Reisende die Wartezeiten einsehen können ► Am Flughafen Düsseldorf gibt es die Wartezeiten für die Sicherheitskontrollen an mehreren Stellen. ► Am Flughafen Köln/Bonn werden die Wartezeiten nur online mitgeteilt.

Osterferien 2023 am Flughafen Düsseldorf: Wann Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen drohen

+ In den Osterferien soll es an der NRW-Flughäfen (hier Düsseldorf) wieder ziemlich voll werden. © Roberto Pfeil/dpa

Der Düsseldorfer Airport rechnet in den NRW-Osterferien mit etwa 900.000 Fluggästen. „Das sind knapp 15 Prozent mehr Passagiere als in den Osterferien des letzten Jahres“, sagte ein Airport-Sprecher. Besonders voll soll es mit jeweils 170.000 Passagieren am ersten (31. März bis 2. April) und letzten Ferienwochenende (14. bis 16. April) werden. Wer dann von Düsseldorf fliegt, muss sich also auf längere Wartezeiten gefasst machen.

Jedoch können Flugreisende den langen Warteschlangen am Flughafen Düsseldorf nun – zumindest teilweise – entgehen. Mit dem Start der Osterferien führt der Airport erstmals online buchbare Zeitfenster für die Sicherheitskontrollen ein. Um ein Chaos wie in der Vergangenheit zu verhindern, wurden vom Düsseldorfer Flughafen zudem etliche weitere Maßnahmen angekündigt. An den Sicherheitskontrollen gibt es unter anderem eine neue Priority Lane, bessere Zugänge oder mehr Personal. Beim Check-in gibt es jetzt mehr Self Bag Drop-Schalter, einen Früh-Check-in ab 3 Uhr von Eurowings und Condor sowie Late-Night-Check-in.

Der Düsseldorfer Airport empfiehlt Passagieren, den Hinweisen ihrer Airline zu folgen und genügend Zeit für Check-in, Gepäckaufgabe und die Passagierkontrollen einzuplanen. „In der Regel öffnen die Fluggesellschaften das Check-in frühestens drei Stunden vor Abflug. Eine frühere Anreise wird nicht empfohlen, weil es dadurch zu unnötigen Wartezeiten und Verzögerungen kommen kann“, sagte ein Flughafen-Sprecher. Auch die für die Sicherheitskontrollen zuständige Polizei stellt sich auf viel Andrang ein. „Es könnte – insbesondere zu den Peak-Zeiten – sehr voll werden“, sagte ein Sprecher. Reisende sollen folgende Hinweise befolgen, um lange Wartezeiten zu vermeiden:

Vorab über die derzeitige Situation am Flughafen informieren

Vor Reiseantritt prüfen, ob die Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) oder andere für die Rückkehr nach Deutschland erforderliche Dokumente noch gültig sind

Rechtzeitig am Flughafen ankommen und sich frühzeitig vor Boardingbeginn zu Luftsicherheitskontrolle begeben. AM besten direkt nach dem Check-in.

Möglichst nur ein Handgepäckstück mit in das Flugzeug nehmen und weiteres Gepäck aufgeben

Die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck ist auf Behältnisse mit jeweils maximal 100ml in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit einem Volumen von maximal 1 Liter beschränkt. Es gibt nur Ausnahmen für nachweispflichtige Medikamente oder Babynahrung.

Flüssigkeiten und größere elektronische Geräte (z.B. Laptops und Tablets) aus dem Handgepäck nehmen

Jacke, Schal bzw. Kopfbedeckungen bereits vor der eigentlichen Kontrollsituation ablegen

Flughafen Köln/Bonn erwartet größten Ansturm über Ostern – Wartezeiten möglich

Am Flughafen Köln/Bonn werden ebenfalls mehr Reisende erwartet, als im Vorjahr. Mit 472.000 Passagieren liegt der Airport 9 Prozent über dem Wert von 2022. Am Kölner Airport soll es über das Osterwochenende (7. bis 9. April) mit 114.000 Flugreisenden am vollsten werden. Aber auch am ersten Ferienwochenende wird es mit 86.000 Passagieren recht voll. Der Spitzentag ist laut Airport-Sprecher jedoch der 14. April (Freitag). Allein dann sollen über 30.000 Reisende in Köln/Bonn starten und landen.

Flughafen Köln/Bonn: Das sollten Reisende in den Ostferien beachten

Online Check-in benutzen

Bei der Airline über die Öffnungs­zeiten des Check-ins erkundigen

Genügend Zeit einplanen

Bei einem Eurowings-Flug den Vorabend-Check-In und Self-Bag-Drop-Off nutzen

Online einen Termin für die Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn buchen

Nur ein Handgepäckstück zur Sicherheitskontrolle mitnehmen

Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden

Technische Geräte nicht unten ins Handgepäck packen, da sie müssen an der Kontrolle vorgezeigt werden müssen

Überprüfen, ob der Ausweis gültig ist und welches Reisedokument man für die Reise benötigt

Genau wie der Düsseldorfer Airport wurden auch am Flughafen Köln/Bonn Maßnahmen zur Verhinderung von langen Wartezeiten angekündigt. (os)

Rubriklistenbild: © Roberto Pfeil/dpa