Dortmund bekommt am Westenhellweg neue „Only“-Filiale

Es gibt einen Nachfolger für die ehemalige Hema-Filiale auf dem Westenhellweg in Dortmund. Hema-Verbleib weiterhin unklar.

Dortmund – Am 18. Februar war Schluss. Zum letzten Mal öffnete an diesem Tag die Hema-Filiale auf dem Westenhellweg ihre Ladentür. Jetzt steht ein Nachfolger für das große Ladenlokal fest.

Hema-Nachfolger für Dortmund gefunden – Modekette Only zieht auf den Westenhellweg

Wie die Ruhr Nachrichten zuerst berichteten, wird die dänische Mode-Kette Only ihre zweite Filiale in Dortmund eröffnen. Zunächst müssen aber Umbauarbeiten stattfinden, bevor dort künftig Kleidung verkauft werden kann. Ein genaues Eröffnungsdatum sei daher noch nicht bekannt.

Weiter unbekannt ist auch, ob und wo eine weitere Hema-Filiale in Dortmund eröffnet werden soll. Auf Nachfrage von RUHR24 im Februar 2023 blieb diese Frage unbeantwortet. Genau so sei unbekannt, warum die Filiale am Westenhellweg aufgegeben worden ist.

+ Der Westenhellweg in Dortmund mit Hema, Müller, Vodafone, Zara und den ehemaligen Filialen von Esprit und der Mayerschen. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Die niederländische Einzelhandelskette hatte erst im April 2018 seine Dortmund-Filiale eröffnet. Bis eventuell ein neues Hema in Dortmund eröffnet, müssen Kunden wohl bis Essen fahren. Dort gibt es seit dem 20. Januar einen Store in der Rathaus-Galerie.

