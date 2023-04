Mann wohl im Stausee ertrunken – Suche vorerst eingestellt

Bei Olpe

© Kai Osthoff Die Feuerwehr Iserlohn setzt am Biggesee Hunde ein, um den womöglich ertrunkenen Mann zu finden.

Hubschrauber und Strömungsretter waren bei Olpe im Einsatz und haben einen Mann gesucht. Vermutlich ist er ertrunken. Die Suche wurde vorerst eingestellt.

Update vom 10. April, 14.46 Uhr: Nach Informationen von wa.de wurde die Suche nach dem vermissten Mann im Biggesee um 14.30 Uhr offiziell vorerst eingestellt. Die Polizei möchte sie nach eigenen Angaben am Dienstagvormittag fortsetzen. Aktuell geht sie davon aus, dass der Mann aus seinem Boot gestürzt und anschließend im kalten Wasser ertrunken ist.

Mann wohl im Stausee ertrunken – Feuerwehr sucht mit Hunden nach Leiche

Update vom 10. April, 14.18 Uhr: Seit dem Vormittag suchen Feuerwehr, DLRG und Polizei auf dem Biggesee nach einem Mann, der in seinem Paddelboot gekentert sein soll. Mehrere Anrufe von Spaziergängern bei der Polizei Olpe hatten die Rettungskette in Gang gesetzt. Vom Uferweg aus, sei eine männliche Person in einem Schlauchboot gesehen worden, die plötzlich aus dem Boot gefallen sei. Nach Versuchen, sich durch Schwimmen ans Land zu retten, sei der Mann plötzlich untergegangen.

Die Feuerwehr Olpe und Drolshagen sowie zahlreiche DLRG-Ortsgruppen aus dem gesamten Kreis Olpe versammelten sich am Vorstaubecken nahe der Ronnewinkler Talbrücke. Der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund und der „Die Hummel“ der Polizei Dortmund wurden ebenfalls zur Suche auf dem Gewässer eingesetzt. Mit Booten wurde die Wasseroberfläche abgesucht. Taucher kontrollierten den Uferbereich. Die Feuerwehr Olpe setzte im weiteren Verlauf noch ihre Drohne zur Personensuche ein. Zur weiteren Unterstützung wurden die Taucher der Berufsfeuerwehr Hagen ins Sauerland bestellt. Mit Wassersuchhunden der Feuerwehr Iserlohn erhofften sich die Einsatzkräfte weitere Hilfe.

Nachdem die Person nach mehr als eineinhalb Stunden bei fünf Grad kaltem Wasser in dem Wasser sein musste, wurde nach Aussage von Feuerwehr-Pressesprecher Benjamin Stracke der Suchbegriff in Leichensuche geändert. Dadurch wurde auch die Zahl der heimischen Einsatzkräfte zurückgefahren. Aktuell läuft die Suche noch.

Mann stürzt aus Schlauchboot - Hubschrauber und Strömungsretter im Einsatz

Erstmeldung: Olpe - Wie es zu diesem möglichen Unglück bei Olpe in Nordrhein-Westfalen kommen konnte, ist bislang unbekannt. Am Ostermontag stürzte ein Mann aus einem Schlauchboot und wird seitdem von zahlreichen Einsatzkräften gesucht. Das Unglück ereignete sich am Montag, 10. April 2023, auf dem Vorstaubecken der Biggetalsperre im Bereich der Ronnewinkler Talbrücke, wie wa.de berichtet.

Die die Polizei Olpe mitteilte, beobachteten Zeugen eine vermutlich männliche Person dabei, wie sie mit einem anthrazitfarbenen Schlauchboot mit grünen Pfeilen an der Seite auf dem Wasser unterwegs war. Dann stürzte der Mann aus bislang ungeklärten Ursachen aus dem Schlauchboot.

Nachdem gegen 10.45 Uhr am Ostermontag der erste Notruf einging, wurden zahlreiche Einsatzkräfte in Richtung Olpe, wo am Wochenende ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt wurde, in Bewegung gesetzt. Am Mittag wurden starke Suchmaßnahmen des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des DLRG und der Polizei eingeleitet. Unter anderem sind Hubschrauber und Strömungsretter im Bereich des Vorstaubeckens der Biggetalsperre im Bereich der Ronnewinkler Talbrücke im Einsatz.

Hinweise zur vermissten Person nimmt die Polizeileitstelle in Olpe unter 02761 / 9269-0 entgegen. Wir berichten weiter.