Oktoberfest in NRW: Wo man 2022 in Lederhose und Dirndl feiern kann

O´Zapft is!

Wer keine Zeit (und keine Lust) hat, aufs Münchner Oktoberfest zu fahren, der findet in NRW eine Menge Alternativen. Wir haben eine Übersicht über einige Events.

Dortmund – Hoch die Krüge: Das Münchner Oktoberfest ist absoluter Kult. Um in Dirndl und Lederhosen ausgelassen feiern zu können, muss man aber nicht in die bayerische Landeshauptstadt fahren. Auch in NRW hat sich die Gaudi längst etabliert und lockt an verschiedenen Standorten Besucherinnen und Besucher an.

Oktoberfeste in NRW: Nicht nur in München kann man auf die Wiesn

Zwar wurde das große Kölner Oktoberfest wegen der Pandemie auf 2023 verschoben, anderenorts lässt es sich aber ausgelassen zu Blasmusik und Weißwurst Schunkeln – RUHR24 nennt einige Events für 2022.

Mitten im „Pott“ sind Lederhosen und Weißbier in den meisten Jahreszeiten für viele befremdlich, doch das ändert sich schlagartig Mitte September. In Dortmund holt man dafür die bekanntesten Schlager- und Partystars auf die Bühne.

Oktoberfest in Dortmund: Revierpark Wischlingen wird zur NRW-Wiesn

Zum zehnjährigen Oktoberfest-Jubiläum im Revierpark Wischlingen gibt es nicht nur ein noch größeres Angebot für die Partymeute, auch musikalisch steht das Dortmunder Oktoberfest dem Vorbild aus München in nichts nach. Schlagergranden wie Mallorca-Queen Mia Julia, Mickie Krause und Peter Wackel garantieren gute Stimmung in den Festzelten vom 30. September bis zum 8. Oktober.

+ Top-Acts bringen das Festzelt beim Oktoberfest im Dortmunder Revierpark Wischlingen wieder zum Beben. © Stephan Schütze

Tickets werden pro Abend verkauft. Einzeln ist es nur möglich, Stehplätze (28 Euro) zu kaufen. Wer dagegen als Gruppe kommt, kann sich vorab einen gesamten Tisch reservieren. Die Preise liegen zwischen 320 und 750 Euro und beinhalten zehn Plätze.

Wiesn in NRW: Essen feiert Oktoberfest auf dem Flugplatz

Auch das Rüttenscheider Oktoberfest in Essen feiert sein Comeback nach Corona-Pause. Ausreichend Platz zum Feiern bietet der Flugplatz Essen/Mülheim, auf dem vom 23. September bis 22. Oktober jeden Freitag, Samstag und Sonntag (am 13. Oktober auch zusätzlich Donnerstag) gesungen und gelacht wird. Ein Staraufgebot wie in Dortmund gibt es hier nicht, das tut der ausgelassenen Stimmung aber keinen Abbruch.

Festzeltgarnituren für acht Personen kosten zwischen 292 und 332 Euro. Darin enthalten ist neben dem Eintritt auch ein Verzehrgutschein pro Person über zehn Euro.

Oktoberfest in Duisburg: Bayerische Wiesn treffen rheinischen Frohsinn in NRW

Oberhausen, das „Tor des Rheinlandes“ orientiert sich stark am Münchner Oktoberfest und will so das echte Wiesn-Gefühl vermitteln. Im blau-weißen Zeltpalast Rheinperle erinnert allein schon die Optik an die großen, traditionellen Bierzelte des Originals. Auch ein für alle Interessierten geöffneter Outdoor-Biergarten sorgt vor dem Partyzelt schon ab 16 Uhr dafür, dass kein Glas leer bleibt.

+ Die traditionellen Bierkrüge dürfen auch auf den Oktoberfesten in NRW nicht fehlen. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Wer ab 18 Uhr ins Zelt will, muss für das Standard-Ticket 25 Euro auf den Tisch legen. Wer eine feste Sitzplatzreservierung haben möchte, zahlt das Doppelte.

Oktoberfest in Düsseldorf: Doppelte Party in der Landeshauptstadt von NRW

Bereits zum 15. Mal veranstaltet der Niederkasseler Schützenverein St. Sebastianus unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke ein Düsseldorfer Oktoberfest. Wer Lust auf schmackhafte Haxn und Hendl hat, muss aber schnell sein. Die Gaudi steigt einmalig am 8. Oktober und Tickets gibt es ausschließlich über die Homepage des Vereins zu kaufen. Stehplätze kosten 18 Euro, Sitzplätze 20 Euro.

Eine Woche zuvor wird in Düsseldorf im Schlösser-Quartier das Oktoberfest gefeiert. Die Tickets für rund 200 Personen sind aber bereits vergriffen, da die Veranstaltung in den letzten beiden Jahren abgesagt werden musste, Karten aber ihre Gültigkeit behalten.

Kurzfristig abgesagt worden ist dagegen das „Rheinische Oktoberfest“ in Neuss, welches traditionell das größte der Region ist.

Oktoberfest am Niederrhein – auch im Nordwesten von NRW gibt es die Wiesn

Abhilfe für alle Neusser und Co. gibt es neben den Partys in Düsseldorf auch rund 100 Kilometer weiter Richtung Niederrhein in Grevenbroich. In diesem Jahr erstmals auf dem RWE-Parkplatz am Kraftwerk, welcher eine noch größere Fläche als der vorherige Veranstaltungsort bietet. So kommen vom 30. September bis 2. Oktober 5.000 Feierwütige zusammen.

+ Auch in NRW trägt man auf den vielen Oktoberfesten Dirndl und Lederhose. © IMAGO / Panthermedia

Tickets gibt es für rund 20, 30, oder 50 Euro und beinhalten je nach Preiskategorie bestimmte Speisen und Getränke.

Oktoberfest in NRW an der Grenze zu den Niederlanden – auch Straelen feiert

Nahe der niederländischen Grenze erwarten die Veranstalter vom Oktoberfest Straelen nicht nur die Fetzentaler als musikalischen Hauptact, sondern am 14. und 15. Oktober auch mehr als 7.000 Besucher.

Reguläre Tickets kosten am Freitag und Samstag jeweils 34 Euro. Für 20 Euro mehr gibt es zusätzlich zur Begrüßung Maß und Brezel sowie ein bayerisches Buffet bis 20.30 Uhr.

Oktoberfeste in NRW nahe Köln: Solingen feiert die Wiesn

Kölnerinnen und Kölner, die trotz der Absage des heimischen Oktoberfestes nicht auf die Party verzichten wollen, finden im Umkreis eine gute Möglichkeit.

Das gigantische Festzelt an der Klingenhalle in Solingen lädt in diesem Jahr an drei Tagen vom 30. September bis 2. Oktober ein. Neben dem typisch-bayerischen Ambiente gibt es in der Klingenstadt auch eine Cocktailbar. Die musikalischen Acts können sich ebenfalls sehen lassen: Mickie Krause, de Paveier und Nino de Angelo bringen von Freitag bis Sonntag ordentlich Stimmung ins Festzelt.

25 bzw. 28 Euro kosten Plätze am Tisch der Preiskategorien 2 und 3. Wer direkt an der Bühne sitzen und obendrein einen Gutschein für eine Grillhaxe möchte, wird mit 53 Euro zur Kasse gebeten. Von Jonas Giesenhagen

Rubriklistenbild: © Tobias Hase/dpa-tmn