Nach Schüssen vor McDonald‘s: Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem Tatverdächtigen

Drei Verletzte in Oberhausen (NRW)

In Oberhausen fallen vor einem McDonald‘s Schüsse. Drei Menschen werden verletzt. Die Polizei sucht jetzt nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen und warnt: Er könnte bewaffnet sein.

Oberhausen – Vor einem Fast-Food-Restaurant in Oberhausen eskalierte am Samstagabend (29. Oktober) ein Streit. Zuerst soll es vor dem McDonald‘s zwischen zwei Gruppen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, teilte die Polizei mit. Dann fielen Schüsse. Drei Menschen wurden verletzt. Ein 49-Jähriger erlitt einen lebensgefährlichen Bauchschuss. Nach einer Not-Operation bestand laut den Ermittlern am Sonntag keine Lebensgefahr mehr. Einer 47-jährigen Frau wurde ins Bein und einem 28-jährigen Mann in den Arm geschossen. Der mutmaßliche Schütze soll mit einem Auto vom Tatort geflohen sein.

Nach Schüssen vor McDonald‘s in Oberhausen: Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Schützen

Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Schützen. Die eingerichtete Mordkommission fahndet mit einem Foto nach einem 51-Jährigen. „Sollten Sie den Tatverdächtigen sehen, sprechen Sie ihn nicht an. Begeben Sie sich bitte nicht in Gefahr. Er könnte weiterhin bewaffnet sein. Rufen Sie in diesem Fall sofort den Notruf 110 und teilen Ihren Standort mit“, heißt es vonseiten der Polizei.

Der mutmaßliche Schütze ist der Polizei namentlich bekannt. Der 51-Jährige sei vermutlich mit weiteren Familienangehörigen flüchtig und führt, laut Polizei, möglicherweise eine scharfe Schusswaffe mit. Die Ermittler beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt (hier finden Sie den Link zur Fahndung der Polizei):

Größe: 1,63 bis 1,70 Meter

Haarfarbe: schwarz

Augenfarbe: braun

Figur: untersetzt

Die Polizei fragt zudem: Wer kann Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort des Beschuldigten geben?

+ Nach Schüssen vor einem McDonald‘s in Oberhausen fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. © Christoph Reichwein/dpa

Schüsse vor Fast-Food-Restaurant in Oberhausen: Verletzte laut Polizei keine Zufallsopfer

Nach Angaben der Ermittler handelt es sich bei den drei Verletzten um keine Zufallsopfer. Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise geschäftliche Beziehungen zwischen einzelnen Personen bestünden. Aufnahmen aus Überwachungskameras sollen jetzt weitere Erkenntnisse zum Tatablauf liefern.

Bereits zweieinhalb Stunden nach den Schüssen in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen nahmen Polizisten einen 40-jährigen Mann in Gelsenkirchen vorläufig fest. Der 40-Jährige soll bei der Tat anwesend gewesen sein, aber nicht geschossen haben. Er saß am Sonntag noch in Polizeigewahrsam. (ml/dpa)