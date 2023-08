Nur vier Tage pro Woche arbeiten: Bei dieser Firma aus Oberhausen geht das jetzt 

Arbeitszeit

Die Beschäftigten bei einem Aufzugservice in Oberhausen arbeiten nur vier Tage in der Woche. Manche Auswirkungen davon haben den Chef besonders überrascht.

Oberhausen – Manchmal vergisst Markus Steck, dass seine Mitarbeiter jetzt nur noch vier Tage pro Woche arbeiten. „Dann muss ich umplanen“, sagt der Chef des Aufzugsservice in Oberhausen (NRW) lachend. Im Juli 2023 hat die Firma, die Aufzüge modernisiert, repariert und wartet, die 4-Tage-Woche eingeführt. „Und das klappt sehr gut“, sagt Steck. Manches hat ihn besonders positiv überrascht.

Nur vier Tage pro Woche arbeiten – um Fachkräftemangel auszugleichen

Dass Steck und seine Frau, die den Betrieb gemeinsam leiten, sich für diesen Schritt entschieden haben, hat einen ganz einfachen Grund: Fachkräftemangel. „Ja, jeder Branche fehlen Fachkräfte“, sagt Steck. „Aber in ganz Deutschland gibt es etwa 3000 Aufzugmonteure – das ist nicht viel.“ Deswegen herrsche ein großer Konkurrenzkampf um diejenigen, die den Job machen wollen. Vor allem größere Konzerne locken Fachkräfte dann mit Geld. Ablösesummen von 10.000 Euro seien da nicht unüblich.

Überhaupt verdiene man als Aufzuginstallateur nicht schlecht, sagt Steck. Doch ihm ist wichtig, dass seine Mitarbeiter den Job nicht nur wegen des Geldes machen. „Ich brauche gute Leute, die gerne arbeiten.“ Leidenschaft spiele eine genauso große Rolle wie Talent. „Und das ist schwer zu kriegen.“

Idee für die 4-Tage-Woche kam aus dem Team der Aufzugfirma

Um das zu ändern, hat Steck nicht sofort eine Entscheidungs im Alleingang getroffen, sondern hat seine Mitarbeiter gefragt, was sich verändern muss, damit die Zahl der guten Bewerber steigt. „Die haben sich dann zusammengesetzt“, sagt Steck. Am Ende stand der Vorschlag der 4-Tage-Woche. „Und dann haben wir gesagt: Okay, wir sind dabei.“

Das Konzept der 4-Tage-Woche ► Bei der 4-Tage-Woche arbeiten Beschäftigte einen Tag weniger in der Woche. ► Das wird etwa mit längeren Arbeitszeiten an den übrigen vier Tagen oder einer Kürzung des Gehalts ausgeglichen. ► Durch die insgesamt drei freien Tage sollen die Beschäftigten mehr Zeit für Freizeit, Familie und Erholung haben. Das wiederum soll für mehr Energie und Motivation am Arbeitsplatz sorgen. ► Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2023 befürworten 81 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland das Konzept der 4-Tage-Woche. ► In Köln gibt es eine Kfz-Werkstatt, die ebenfalls die 4-Tage-Woche eingeführt hat, berichtet 24RHEIN.

Die Mitarbeiter in Stecks Betrieb arbeiten seit Juli 2023 von montags bis donnerstags jeweils eine halbe Stunde länger und haben dafür den Freitag frei – abgesehen vom Notdienst. Damit hat sich Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden verringert, eine versteckte Lohnerhöhung von zehn Prozent. Und wie klappt das? „Gut“, sagt Steck. „Für die Mitarbeiter ist es zwar überraschend schwer, jetzt eine halbe Stunde länger zu arbeiten, aber die zusätzliche Freizeit ist es das wert, sagen sie.“

Konzept wird zum Selbstläufer: „Geil, ich habe freitags immer frei“

Und das verbreitet sich auch innerhalb der Branche. Weil die eben so klein ist, sei man gut vernetzt, berichtet Steck. Es gibt Whatsapp- und Facebook-Gruppen, wo sich Aufzuginstallateure aus ganz Deutschland austauschen. „Da schreibt dann einer von meinen Jungs sowas wie: ‚Geil, ich habe freitags immer frei.‘“ Und das spricht sich rum.

Dass diese Art Werbung von den Mitarbeitern selbst kommt, ist wichtig, weiß Steck, der selbst Personalmanagement studiert hat. „Das ist viel aussagekräftiger, als wenn ich als Chef daherkomme und sage: Hier ist es so toll.“ Schon drei Bewerbungen hat er in den ersten sechs Wochen bekommen, seit die 4-Tage-Woche in seinem Betrieb eingeführt ist.

„Das ist ungewöhnlich, normalerweise bewerben die Leute sich nicht weg. Die fluchen zwar, dass sie unzufrieden sind, aber meistens bleibt es dabei.“ Über den Zuwachs an Bewerberinnen und Bewerbern freut sich Steck, der derzeit eine offene Stelle im Betrieb hat. Er schließt nicht aus, dass es mehr werden. „Wenn sich jetzt eine hohe Anzahl an guten Leuten bewirbt, die alle Bock auf den Job haben, schaffe ich auch noch zwei oder drei Stellen.“

4-Tage-Woche: Beschäftigte arbeiten freiwillig mehr

Bis jetzt laufe die 4-Tage-Woche gut. Vieles organisieren die Mitarbeiter unter sich. Hat Steck noch eine Veränderung festgestellt? „Ja, die Leute haben wirklich Lust, mehr zu arbeiten.“ Kürzlich stand etwa eine Modernisierung einer Aufzugsanlage auf dem Plan. Aber weil der Freitag frei ist, wäre die nicht pünktlich zum Urlaub zweier Kollegen fertig geworden. „Die haben dann von sich aus gesagt: Okay, dann arbeiten wir freiwillig noch Freitag und Samstag, weil wir das Projekt zu Ende bringen wollen.“

+ Ein Betrieb in Oberhausen hat die 4-Tage-Woche eingeführt. (Symbol) © Christian Ohde/imago

Das habe ihn besonders gefreut. Der Zusammenhalt in der Branche sei groß. „Vor allem bei uns im Team.“ So gibt es an heißen Tagen auch mal Eis für alle oder hitzefrei. „Das Besondere ist, dass dann ein Kollege sagt: Okay, es ist hitzefrei, kommt doch alle zu mir in den Garten und wir grillen.“ Der Zusammenhalt sei wichtig, sagt Steck. „Wir alleine sind nichts ohne die Leute, die erst ein „Wir“ herstellen.“

Arbeiten er und seine Frau jetzt auch nur noch vier Tage in der Woche? Auf die Frage lachen beide. „Wir haben eher mal eine 6-Tage-Woche“, sagt Markus Steck mit einem Augenzwinkern. Aber der freie Freitag habe für sie trotzdem auch Vorteile. „Durch die Ruhe im Betrieb kommt man endlich mal zu was.“ (ebu)

Rubriklistenbild: © Christian Ohde/imago