NRW steht Wetter-Wechsel bevor – ist das schon der Winter?

Vorhersage

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniele Giustolisi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Daniele Giustolisi schließen

NRW steht in den kommenden Tagen ein Wetter-Wechsel bevor. Die milden Temperaturen haben ein Ende. Mancherorts wird es sogar winterlich.

Dortmund – Ein paar milde Tage hat NRW noch, bevor sich so langsam ein Wetter-Wechsel einstellt. Bis zum Wochenende 19./20. November könnten sich die Temperaturen in Nordrhein-Westfalen halbieren auf nur noch einstellige Werte, weiß RUHR24.

Wetter-Vorhersage für NRW sieht Temperatursturz kommen

Bis zum Ende des aktuellen Wochenendes (12./13. November) erreichen die Temperaturen in NRW aber nochmal relativ milde 12 bis 16 Grad. Aber: In den Nächten kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon jetzt örtlich Frost geben – vor allem in den Hochlagen können die Temperaturen bis auf 0 Grad sinken.

Ab Montag (14. November) beginnt der Temperatursturz in NRW dann aber so richtig und setzt sich bis zum Wochenende (19./20. November) schleichend fort, bis tagsüber nur noch einstellige Werte erreicht werden. Im Ruhrgebiet sollen dann zum Beispiel maximal nur noch 8 Grad erreicht werden.

Obacht Autofahrer: Besonders auf den Autobahnen durch das Bergland kann es dann stellenweise und vor allem am Morgen sehr glatt werden. Die A45 gehört in der Hinsicht stets zu den gefährlichsten Autobahnen des Landes.

NRW-Winter wird 2022/2023 laut DWD zu mild

Einen richtig kalten Winter wird es in NRW laut einer Langzeitprognose des Deutschen Wetterdienstes aber tatsächlich nicht geben. Von Dezember 2022 bis Februar 2023 erwartet der DWD eine Mitteltemperatur von 2 Grad, was zu den 33 Prozent der mildesten Winter der Referenzperiode 1991 – 2020 gehören würde.

Damit wäre der Winter in Deutschland zu mild. Allerdings würde es den Energiesparplänen der Bundesregierung in die Karten spielen – und den Geldbeutel der Bürger (Hier weitere NRW-Wetter-News bei RUHR24 lesen).

Rubriklistenbild: © Müller-Stauffenberg/Imago