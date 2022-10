NRW-Wetter-Besonderheit: DWD beobachtet „ewiges Tief“ über dem Westen

Vorhersage

Daniele Giustolisi

Von Daniele Giustolisi

Aktuell bestimmt das Tief Georgina das Wetter über NRW. Der Deutsche Wetterdienst bezeichnet es als „das ewige Tief“. Was heißt das für die Wetter-Prognose?

Dortmund – Von wegen ungemütlicher Herbst – in NRW gestaltete sich das Wetter zuletzt äußerst freundlich, mit milden Temperaturen. Das soll zumindest temperaturtechnisch erstmal so weitergehen. RUHR24 erklärt, was hinter dem Phänomen steckt.

Behörde Deutscher Wetterdienst (DWD) Sitz Offenbach am Main Gründung 1952

Wetter in NRW: Tief Georgina bringt milde Luft aus Südeuropa

So sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) „das ewige Tief“ namens Georgina in den kommenden Tagen für milde Luft auch in NRW. Das Tief liegt aktuell über dem Atlantik, nordwestlich von Portugal und soll sich laut Prognosen tagelang halten.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet aufgrund des Einflusses von Georgina in den kommenden Tagen Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad, die eher an Spätsommer erinnern.

„Ewiges Tief“ Georgina sorgt in NRW für spätsommerliches Wetter

Georgina lässt sogar bis Ende des Wochenendes nicht locker und zapft weiterhin milde Luft im Südwesten Europas an und führt sie zu uns, sodass es weiterhin sehr mild bleibt in NRW.

+ Das „ewige Tief“ Georgina sorgt zwar für mildes, aber auch unbeständiges Wetter in NRW. © Imago

Aber: Das Tief bringt neben milder Luft auch immer mal wieder Regen nach NRW. Am Freitag (21. Oktober) sind örtlich sogar Gewitter möglich. Selbiger Wettermix wird auch am Wochenende, vor allem am Sonntag (23. Oktober) erwartet. Dazwischen kann aber auch immer wieder die Sonne scheinen.

10-Tage-Trend für NRW: Wetter bleibt weiterhin mild

Und was sagt der 10-Tage-Trend für NRW? Ein krasser Temperatureinbruch ist vorerst nicht zu erwarten. Sogar in den Nächten bleiben die Temperaturen vielerorts, vor allem in den Städten, zweistellig. Eine ähnliche Warm-Wetter-Prognose gibt es sogar bereits für den kommenden Winter.

